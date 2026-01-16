Artenschutz-Sensation: Jäger rettet Wildkatze

Ein Jäger hat eine Wildkatze aus einer lebensbedrohlichen Lage gerettet und so zu einer Artenschutzsensation beigetragen.

Heimliche Waldbewohner

Wildkatzen sind heimliche Waldbewohner. Die Europäische Wildkatze oder auch Waldkatze genannten Samtpfoten sieht man in selbst in Gebieten, in den sie relativ häufig vorkommen, eher selten. Oft sind wirklich sichere Nachweise eher Zufall. Nur wenn eine Waldkatze Opfer des Straßenverkehrskehrs wird, kann man wirklich sicher sagen, ob es sich um Felis silvestris handelt. Ansonsten schwingen oft Zweifel mit, ob es sich nicht einfach nur um eine Hauskatze mit „wilder Färbung“ handelt. Einem Jäger aus Schleswig-Holstein gelang auf kuriose Weise ein sensationeller Nachweis einer Wildkatze im Herzogtum Lauenburg (Schleswig-Holstein).

Jäger rettet Wildkatze aus Zaun

Im Herbst 2025 entdeckte Jäger Jan Haberkamm in seinem Revier eine Katze in Not. Das Tier hatte sich beim Überklettern eines Wildschutzzauns mit der linken Hinterpfote im Draht verfangen. Ein von Haberkamm selbst gedrehtes Video zeigt die fauchende Katze mit ihrem überstreckten Hinterbein. Nach erster Ratlosigkeit schneidet der Jäger den Draht aus sicherer Entfernung mit einer langen Schere durch. Die potentielle Wildkatze verschwindet sofort im Unterholz. Ohne die Hilfe des Jägers hätte der Katze ein qualvoller Todeskampf bevorgestanden.

Haare als Beweis für eine Wildkatze

Am Ort des Geschehens ließ die Katze allerdings ein paar Haare zurück. Diese wurden gesichert. Über das Landesamt für Umwelt fanden die haarigen Beweisstücke den Weg zum Institut Senckenberg. Von dort kam jetzt eine freudige Nachricht: Die DNA-Analyse hat den Träger der Haare eindeutig als Wildkatze bestätigt.

Artenschutz-Sensation: Wildkatze zurück

Damit handelt es sich seit Jahrhunderten um den ersten gesicherten Nachweis dieser bedrohten Art in Schleswig-Holstein. Bereits im Frühjahr 2025 gab es in der Region einen ersten Verdacht, dass die Wildkatze in das nördliche Bundesland zurückgekehrt sein könnte. Eine Fotofalle hatte nachts ein Bild einer Katze aufgenommen. Diese erinnerte dem Aussehen nach doch stark an eine Waldkatze. Eine Bestätigung des Verdachts konnte jedoch nicht erbracht werden.

