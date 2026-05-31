Reh in Swimming-Pool gefangen: Feuerwehreinsatz

Im Kreis Pinneberg versuchte ein Reh, der Hitze zu entfliehen. Dafür sprang es in einen Pool. Aus diesem konnte es sich nicht mehr befreien.

Am Mittwochabend (27. Mai 2026) rückte die Freiwillige Feuerwehr Rellingen (Kreis Pinneberg) zu einem eher sonderbaren Einsatz an. Im Rellinger Ortsteil Krupunder ist ein Reh in einen Pool in einem privaten Garten gefallen. Aus diesem konnte sich das Wildtier nicht selbstständig befreien.

Reh fällt in Privat-Pool: Feuerwehr rückt an

Die Feuerwehr wurde informiert, um das Wildtier aus dem Pool zu befreien. Nach Angaben der Feuerwehr sei das Reh etwa 20 Minuten lang in dem Becken herum geschwommen, bis die Einsatzkräfte ankamen.

Die Feuerwehr startete umgehend mit der Rettungsaktion, bei der sie Einsatzkräfte kreativ werden mussten: Mit einer Patiententrage und einem Lösch-Schlauch versuchten sie, dem Wildtier den Weg in die Freiheit zu ermöglichen.

Wildtier rennt nach Rettungsaktion zurück in den Wald

Der Feuerwehr gelang die Rettung aus dem privaten Pool. Um dem Wildtier zu ermöglichen, das Grundstück ebenso zu verlassen, lösten die Einsatzkräfte noch ein Stück des Zauns. Das Reh machte sich also scheinbar unverletzt auf den Weg in ein angrenzendes Waldstück.

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