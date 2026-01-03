Wildschwein bricht in Swimming Pool in Havel ein: Polizei reagiert

Ein Wildschwein sorgte in Havel (Brandenburg) für mächtig Aufregung. Der Schwarzkittel drang dort nicht nur in den Garten einer Familie ein. Das Tier machte es sich zusätzlich im Pool der Familie bequem. Was ist passiert?

Wildschwein bricht in Garten in Havel ein: Schwarzkittel dreht Kreise im Pool

Eine Familie in Havel in Brandenburg konnte am vergangenen Montag (29. Dezember 2025) ihren Augen kaum trauen. Ein Wildschwein verschaffte sich Zugang zu ihrem Garten im Stadtteil Neustadt. Und nicht nur das: Das Tier planschte laut ntv im Pool der Familie. „Ob das Tier aus Versehen in den Pool gefallen ist oder gezielt die Erfrischung suchte, konnte nicht geklärt werden“, hieß es im Polizeibericht.

Polizei versucht, Wildschwein aus Pool zu befreien

Für alle Beteiligten stellte sich sowieso nur die Frage, wie sie das Wildschwein aus dem Pool befreien könnten. Der Schwarzkittel löste das Problem allerdings von selbst: Noch während Polizei und Ordnungsamt über den Umgang mit dem Wildtier nachdachten, kletterte es selbstständig aus dem Pool. Danach rannte das Wildschwein von selbst vom Grundstück, von dort aus wurde es von den Beamten nicht weiter erfolgt.

Schwarzwild immer wieder in Schwimmbädern unterwegs

Der Fall erinnert an einen Fall aus dem Jahr 2024. Damals sorgten einige Wildschweine für Aufsehen, als sie immer wieder in ein Freibad in Karlsruhe einbrachen und dort ihre Kreise im Pool drehten. Damals war allerdings August, eine Abkühlung war für die Schwarzkittel wesentlich logischer. Man könnte also davon ausgehen, dass das Wildschwein in Havel versehentlich im Pool landete oder dort möglicherweise nach Nahrung suchte.

