Northeim: Fuchs greift Mädchen an und muss getötet werden

In Northeim, einer Stadt in Niedersachsen, hat ein Fuchs einem Kind ins Bein gebissen. Das fünf Jahre alte Mädchen sei nach dem Angriff in ein Krankenhaus in Göttingen gebracht worden. Wie die Polizei mitteilt, sei die Fünfjährige leicht verletzt gewesen. Auch für den Fuchs hatte der Angriff Konsequenzen: Ein Jäger tötete das Tier.

Fuchs greift Mädchen in Northeim an: Tier zuvor bereits mehrfach gesichtet

Zeugen bemerkten den Fuchs zuvor bereits mehrere Male bis Sonntagvormittag im Bereich von Northeim. Diese meldeten das sich auffällig verhaltende und wenig scheue Tier über den Polizeinotruf. Die Beamten konnten das Tier zunächst allerdings nicht finden. Gegen Sonntagmittag kam es dann schlussendlich zu dem Angriff auf das fünfjährige Mädchen.

Jäger tötet auffälligen Fuchs

Nach dem Biss konnte eine Polizeistreife das Tier den Angaben vom SPIEGEL zufolge endlich ausfindig machen. Der Fuchs wurde daraufhin eingefangen. In Abstimmung mit dem Veterinäramt Northeim und einer Tierklinik entschloss man sich dazu, den Fuchs aufgrund seines auffälligen Verhaltens zu töten. Diese Aufgabe übernahm ein Jäger vor Ort.

