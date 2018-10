Der menschliche Jagdtrieb – warum wir jagen müssen

Ein Teil unserer Mitmenschen kann nicht verstehen, was uns dazu bringt, im Mai schon um vier Uhr früh auf dem Hochsitz zu sitzen, unsere Wochenenden mit Revierarbeiten zu verplempern, wenn wir uns vom stressigen Alltag erholen könnten, und im Herbst hunderte Kilometer zu fahren, um am Abend mit zwanzig anderen bei Nieselregen eine einzelne Sau auf dem Streckenplatz zu bestaunen.

Jagdtrieb als Diskussionsargument?

Die Begründungen, die wir dafür vorbringen, sind so unterschiedlich, wie wir Jäger zahlreich sind. Wir sagen, dass wir jagen, weil wir das beste Fleisch auf dem Teller wollen, weil wir uns als Natur- und Tierschützer, als Heger begreifen, weil wir die letzten, modernen Menschen mit einem wahrhaftigen Naturverständnis sind oder einfach weil es uns Menschen im Blut liegt. Aber eigentlich fällt es fast jedem von uns schwer, in Worte zu fassen, was uns bewegt, wenn wir jagen. Teils, weil das Wirrwarr an Gefühlen nicht leicht zu beschreiben ist, teils, weil sich die Gefühle, die wir haben, sich in der Gesellschaft nicht mehr schicken, aber auch weil das, was wir verbal hervorbringen können, nie ganz dem entspricht, was wir nonverbal empfinden.

Jagdtrieb – Grundlage unserer biologischen Entwicklung

Auch wenn mich vor nicht allzu langer Zeit eine vegan lebende Spiegel-Bestsellerautorin in gemischter Runde bei einem schicken Hamburger Italiener leicht hysterisch der Verbreitung von Propaganda-Lügen bezichtigte, gilt es unter Anthropologen und Evolutionsforschern als wenig umstritten, dass sich unser großes Gehirn und damit unsere intellektuellen Fähigkeiten, die den Homo sapiens von anderen Tieren unterscheidet, nur mit steigender Proteinzufuhr in prähistorischen Zeiten entwickeln konnte.

Weitere Merkmale

Viele weitere Merkmale sprechen für eine Ernährung, die zu mindestens einem Drittel tierischen Ursprungs gewesen sein muss – unsere Zähne, unser Verdauungsapparat, die Tatsache, dass wir nur aus tierischer Nahrung genug Vitamin B12 aufnehmen können, um die Anlage sowie den Erhalt eines funktionierendes Nervensystem zu gewährleisten. Einige Wissenschaftler glauben sogar, dass die Vorfahren des modernen Menschen, die Fähigkeit zu jagen, viel früher erwarben, als bisher angenommen (vor 300.000 Jahren) – nämlich schon vor rund zwei Millionen Jahren.

Unser Jagdtrieb – Ein hohes Risiko, aber auch ein hoher Gewinn

Hätten die Vorfahren des modernen Menschen (Homo habilis) damals die Reste und Überbleibsel von Löwen und Hyänen als Nahrungsgrundlage genutzt, müsste sich bei den Knochenfunden aus dieser Zeit, die Spuren von menschlichem Einfluss aufweisen, die gleiche Verteilung von Alter und Geschlecht der Beutetiere wie bei den tierischen Jägern finden. Die fossilen Funde zeigen aber, Menschen hatten schon damals ihren eigenen Geschmack und jagten ganz anders als ihre Beutekonkurrenten. Wie bei jedem neuen, zufällig entstehenden Merkmal oder Fähigkeit wird von den Regeln der Evolution abgewogen, ob der Nutzen die Kosten überwiegt.

Vorteile der Jagd

Jagd zum Beispiel bringt zwar den Vorteil hochwertiger, kalorienreicher Nahrung, birgt aber das Risiko, so frühzeitig unter die breiten Füße eines Mammuts zu geraten, dass nicht die Chance besteht, seine jagdaffinen Gene weiterzugeben. Im Großen und Ganzen müssen sich also die erfolgreichsten Jäger so bevorzugt fortgepflanzt haben, dass wir zur vermutlich einflussreichsten Säugetierart der Erdgeschichte wurden.