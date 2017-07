Die 12 besten Rehbock-Blatter im Praxistest

Einige Jäger betreiben um die Blattjagd und den „optimalen“ Rehblatter einen Kult, andere nehmen den ganzen Rummel um Blattjagd und dazugehörige Instrumente nicht so ernst. Sie wissen aus Erfahrung: Entstehen beim Musizieren doch einmal Quertöne, nehmen es die liebesverwirrten Böcke so schnell nicht übel. Der aufgeheizte Rehbock springt auf das Quietschen einer Schubkarre. Abgebrunftet, liebessatt und todmüde oder gerade mit einem die Sprödigkeit verlierenden Schmalreh beschäftigt, bringt ihn die perfekteste Lockserie kaum von der Geliebten fort. So hängt auch die Wirkung der Locktöne, gleichgültig ob zartes Fiepen oder jämmerliches Geschrei, von der Situation ab. Selbst die Tonhöhe der imitierten Laute dürfte insgesamt weniger wichtig sein, als von manchem Jäger angenommen, denn auch die weiblichen Rehe rufen in Abhängigkeit von Alter und Entfernung recht unterschiedlich laut.