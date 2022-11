Liemke – das neue Keiler-1 ist da!

Einblick in die Zukunft

Das neue KEILER-1 verbindet ein natürlich wirkendes, detailreiches Bild mit absolutem Bedienkomfort. Weiteres Plus: Die Augenmuscheln können für Brillenträger optimal eingestellt werden. Nach dem großen Erfolg der LUCHS-Geräte präsentiert LIEMKE nun ein völlig neuartiges Handbeobachtungsgerät, das KEILER-1. Ebenso entwickelt und produziert in Wetzlar hebt sich das kompakte KEILER-1 deutlich vom Wettbewerb ab.

Die Technik des neuen Liemke

Technisch betrachtet, bietet die ausgereifte Bildverarbeitungssoftware des KEILER-1, mit zwei schnell umschaltbaren Bildmodi (Sonne/Regen), ein natürlich wirkendes Bild mit sehr hoher Detailerkennbarkeit. Hier bilden das 35 mm-Objektiv und der hochauflösende 640 x 512 Pixel 12 μm VOx-Sensor eine leistungsstarke Einheit, die ihresgleichen sucht. Das kontrastreiche OLED-Display mit sehr breitem Helligkeitsbereich erlaubt die komfortable Beobachtung von Tageslicht bis Dunkelheit.

Ein Gerät für Praktiker

Seine erstklassige Technik wäre schon Grund genug sich für das KEILER-1 zu entscheiden. In Kombination mit seiner komfortablen, individuell einstellbaren, Handhabung spielt er in der Jagdpraxis souverän seine Überlegenheit aus. Die handliche Geräteform als auch die Befestigung der Handschlaufe erlaubt eine beidhändige Haltung des KEILER-1. Der sicht- und fühlbare mechanische Schalter ist auch im Dunkeln sicher zu bedienen und zeigt jederzeit den Betriebszustand an.

Großes Sehfeld für alle Anwender

Außerdem bietet das Wärmebildgerät einen Sehkomfort, den Brillenträger sonst nur von Ferngläsern gewöhnt sind. Dank der verstellbaren Augenmuscheln behält jeder Jäger, ob mit oder ohne Brille, auch in schwierigen Situationen das volle Sehfeld von 22 m auf 100 m und damit jederzeit den Überblick.

Die Einsatzbereitschaft des KEILER-1 kann durch einen zusätzlich erwerbbaren Wechselakku erheblich gesteigert werden. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu neun Stunden. Ein Akku kann entweder innerhalb von drei Stunden im Gerät geladen werden oder mit Hilfe des als Zubehör erhältlichen Ladegerätes. Nützlicher Bonus: Das Ladegerät kann auch als Powerbank verwendet werden und ist mit einer USB-C Schnittstelle ausgestattet.

Liemke Keiler-1 – die Daten

Maximale Flexibilität erhält der Jäger auch bei den Tastenfunktionen, welche mit Basisfunktionen belegt sind oder ganz individuell konfiguriert werden können – der Keiler-1 bietet alle Möglichkeiten.

UVP €3.650,00

Detektor und Optik

Objektivlinse: 35 mm f/1.0

Sehfeld: 22×17,6 m/100 m –12.5°x10.0°

Auflösung und Typ: 640×512 VOx

Pitch-Detektor: 12 μm

Pixel-Sehfeld/PFOV: 0,34 mrad

Detektionsreichweite: 1750 m

Bildwiederholrate: 50 Hz

NETD: 50 mK

Vergrößerung: 1,9x Basisvergrößerung (Digitalzoom bis 10,0x)

Fokussierbereich: 1 m bis unendlich

Display: 1024×768px OLED

Funktionen und Medien

Interner Speicher: 32 GB

Wifi und App-Kompatibilität: ja

Akkulaufzeit: bis 9 h

Externe Stromversorgung: USB-C

Physische Merkmale und Umweltmerkmale

Größe: 158 x 72 x 47 mm

Gewicht: 465 g

Wasserdicht: IP67 (staubdicht/wasserdicht bei kurzzeitigem Eintauchen)

Betriebs-/ Lagertemperatur: −20 °C bis +50 °C / −40 °C bis +70 °C

Weitere Informationen zum Gerät finden Sie hier.

0

0

0

0 x geteilt