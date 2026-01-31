Wärmebild-Monokular Neuheit: Thermtec WILD650DL Pro

Das ThermTec Wärmebild-Monokular mit Dual-FOV und integriertem Laserentfernungsmesser vereint höchste Bildqualität, enorme Reichweite und intelligente KI-Bildverarbeitung in einem kompakten, robusten Gehäuse. Der hochempfindliche 640 × 512 Sensor mit NETD < 15 mK liefert selbst unter schwierigen Wetterbedingungen gestochen scharfe Wärmebilder.

Thermtec WILD650DL Pro: Informationen zu dem neuen Wärmebild-Monokular

Dank Dual-Sichtfeld, AMOLED-Display und einer Erkennungsreichweite von bis zu 2.600 m eignet sich dieses Wärmebild-Gerät ideal für Jagd, Beobachtung und professionelle Anwendungen. Der integrierte Laserentfernungsmesser bis 1.000 m sorgt für maximale Präzision im Einsatz.

Hauptmerkmale des Thermtec WILD650DL Pro

Das Thermtec WILD650DL Pro verfügt über 640 × 512 Wärmebild-Auflösung mit NETD < 15 mK. Darüber hinaus sorgt ein hochsensibler Wärmebildsensor für gestochen scharfe und kontrastreiche Bilder.

Thermale Super-Resolution und intelligente Bildverarbeitung für zusätzliche Details beim Zoomen sorgen für maximale Präzision in der Nutzung. Das brillante AMOLED Display (1600 × 1200, 0,5″) sorgt für höhe Schärfe. Das Thermtec WILD650DL Pro verfügt über ein duales Sichtfeld, flexible Objektivoptionen für Übersicht oder Detailerkennung ermöglichen die Nutzung in vielfältigsten Situationen im Revier. Auch die Erkennungsreichweite bis 2.600 m sowie die ThermTec AI-Kalibrierung und der integrierte Laserentfernungsmesser bis 1000 m erleichtern die Nutzung bei der Jagd.

In der Handhabung gestaltet sich das Thermtec WILD650DL Pro besonders praktisch. Im Lieferumfang des Wärmebild-Monokulars befinden sich zwei austauschbare und wiederaufladbare 18650 Li-Ion-Akkus (ca. 6 Stunden Laufzeit), die schnell gewechselt werden können. Zusätzlich bietet das Monokular eine drahtlose Fernbedienung und App-Anbindung.

Ein ergonomischer Richtungs-Joystick sowie die hornförmige Okularabdeckung erleichtern die Nutzung zusätzlich.