Wolf Hund Unterschied: Wie unterscheiden sich die Tiere?

Mit der Ausbreitung der Wölfe in Deutschland kommen immer mehr Menschen mit dem Raubtier in indirekten oder direkten Kontakt. Während Panik unangebracht ist, sollte unter keinen Umständen der Kontakt zu den Tieren gesucht werden. Dadurch stellt sich die Frage: Wolf, Hund: Wie erkenne ich den Unterschied?

Auf dem Schwarzmarkt sollen Wolfshybride oder Wölfe als Haustiere immer mehr in den Trend geraten. So soll es in Hessen zu bereits zwei Fällen der illegalen, privaten Haltugn dieser Tiere gekommen sein. Doch so ähnlich sich Hund und Wolf sein können: Die Unterschiede im Verhalten und Umgang sind gigantisch.

Gemeinsame Herkunft: Hund stammt vom Wolf ab

Die Ähnlichkeit zwischen Hund und Wolf kommt nicht von ungefähr. So stammt der beste Freund des Menschen von dem Raubtier ab. Die teils sehr ähnlichen Merkmale sind also nicht zuletzt auf die enge genetische Verwandtschaft zurückzuführen. Dennoch: Die Domestikation begann vor mehreren tausenden Jahren. Trotz der gemeinsamen Herkunft gilt also eindeutig, dass bei Wolf und Hund der Unterschied besonders im Verhalten klar erkennbar ist.

Wolf, Hund: Unterschied im Aussehen manchmal gering

Einen Chihuahua, Mops oder Dackel von einem Wolf zu unterscheiden, sollte jedem Menschen leichtfallen. Bei Schäferhunden, Huskys oder einigen Mischlingen kann das dann aber schwerer sein. Dennoch gibt es einige, charakteristische Merkmale, an denen sich ein Wolf meist schnell erkennen lässt.

Wölfe sind meist wesentlich hochbeiniger als Haushunde. Sie haben eine gerade Rückenlinie, während sie bei Hunden oft zur Rute hin abfällt. Die Rute des Wolfs ist buschig, gerade und hängend. Tendenziell haben Wölfe zusätzlich kleinere Ohren als Haushunde, welche innen dicht behaart sind. Auch die Schnauze des Raubtiers ist meist länger und kräftiger.

Gefahr Wolfshybrid

Durch mögliche Hybridformen und Ähnlichkeiten zwischen einigen Haushunden und Wölfen ist im Zweifelsfall immer Vorsicht geboten und Abstand zu bewahren. Denn viele Menschen erhoffen sich durch die illegalen Kreuzungen ein Haustier mit dem Charakter eines Hundes und der Optik eines Wolfes. Das ist allerdings weder kontrollierbar noch sicher – denn die Tiere erben meist Jagdtrieb und Reizsensibilität ihres wilden Elternteils. Der Unterschied zwischen Wolf und Hund mag also optisch häufig nur klein ausfallen – im Umgang mit den Tieren ist dieser allerdings extrem.

