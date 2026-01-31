Wildunfall: Wildschwein-Rotte kollidiert mit Zug

In Nachrodt (Nordrhein-Westfalen) kam es am Mittwoch (28. Januar 2026) gegen 7 Uhr zu einem größeren Wildunfall. Eine Wildschweinrotte rannte gegen 7 Uhr in der früh vor einen Regionalzug. Der Zug, der zu diesem Zeitpunkt in Richtung Hagen unterwegs war, hatte keine Chance mehr, die Kollision mit den Tieren auf den Gleisen zu verhindern.

Wildunfall in Nachrodt: Wildschwein-Rotte rennt auf Gleise vor Regionalzug

Kurz nach dem Unfall war zunächst unklar, wie viele Wildschweine von dem Zug erfasst wurden und dadurch verletzt oder tot sind. Im Nachhinein konnten die Einsatzkräfte sieben tote Wildschweine bergen. Ob weitere Tiere verletzt sein könnten, ist bislang unklar. Die gute Nachricht: Sowohl alle 26 Zugpassagiere als auch der Zugführer sind den Berichten zufolge unverletzt und wohlauf.

Feuerwehr und Rettungskräfte im Einsatz

Vor Ort waren die Feuerwehr sowie Rettungskräfte und ein Löschzug als Altena. „Wir warten auf den Notfallmanager der Deutschen Bahn, der die weitere Koordination übernimmt“, erklärte Feuerwehr-Sprecher Tobias Murza laut lokaler Berichterstattung. Im Nachhinein konnte der Unfallort schnell abgesichert werden. Schon gegen 9:15 Uhr erklärte eine Bahnsprecherin, dass der Zugverkehr sich in Kürze wieder normalisieren könnte.

