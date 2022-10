Wolfsrisse in der Region Hannover

Wolfsrisse in Uetze

In der Region Hannover mehren sich die Wolfsrisse. Nachdem es bereits zum Riss an einem der Ponys von Ursula von der Leyen kam, wurden diesmal zwei Kälber in der Gemeinde Uetze gerissen.

Gerissen wurden die Tiere in Eltze, einem Teil der Gemeinde Uetze. Die Tiere standen nicht allein auf der Weide, sondern waren Teil einer Mutterkuhherde. Diesmal handelt es sich nun gleich um mehrere Wolfsrisse in Folge. Nachdem in der Nacht auf den 19. September bereits ein erstes Tier getötet und fast vollständig gefressen wurde, kam es dann Ende September erneut zu einem Wolfsriss.

Zwei tote Tiere in zehn Tagen

Das zweite getötete Kalb fand der Tierhalter am 28. September. Es waren lediglich der Kopf, die Beine und ein paar Knochen übrig. Die Tiere hatten ein Gewicht von etwa 65 bis 70kg. Es liegt daher nahe, dass der Angriff von mehreren Wölfen verübt wurde. Denkbar ist, dass es sich erneut um das Rudel handelt, das bereits das Pony der EU-Kommissionspräsidentin gerissen hatte. Wie der

