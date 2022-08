Uelzen – Junger Wolf von LKW getötet

Uelzen – im Landkreis wurde ein Wolf getötet

Im Landkreis Uelzen hat ein LKW-Fahrer auf der B71 einen Wolf mit dem Fahrzeug erfasst, wodurch dieser getötet wurde. Am Mittwoch hatte das Tier nach Polizeiangaben zwischen Eimke und Munster die Fahrbahn überquert. Offenbar hatte es die Gefahr falsch eingeschätzt und so kam es zum Zusammenstoß.

Wolf getötet

Bei dem im Landkreis Uelzen getöteten Wolf handelt es sich um ein Jungtier. Dieses verendete nach der Kollision an Ort und Stelle. Der Fahrer des LKWs blieb unverletzt, wenngleich am Fahrzeug ein Schaden von 2.000 Euro entstand. Der Wolfsberater untersuchte den Unfall und auch das Veterinäramt wurde in Kenntnis gesetzt.

0

0

0

0 x geteilt