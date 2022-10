Kuhherde zieht einzelnen Frischling auf

In der Nähe von Holzminden in Niedersachsen hat ein kleiner Frischling Anschluss bei einer Kuhherde gesucht und ist dort aufgenommen worden. Mittlerweile ist das Wildschwein-Mädchen zu einer kleinen Attraktion im Örtchen Brevörde geworden. Die Kinder im Ort haben es auf den Namen „Frida“ getauft.

Schweinchen beim Füttern entdeckt

Der Besitzer der Kuhherde, ein Landwirt aus Brevörde, berichtet, er habe den Frischling zum ersten Mal vor etwa drei Wochen beim Füttern entdeckt. Plötzlich sei zwischen den großen Kühen noch etwas ganz kleines mitgelaufen. Mittlerweile sei Frieda voll und ganz in die Herde integriert. Eine der Kühe kümmere sich besonders liebevoll um sie.

Der zuständige Jäger ist informiert

Dem Landwirt sei zwar bekannt, dass Wildschweine auf seinen Flächen großen Schaden anrichten können, doch hat er den zuständigen Jäger informiert und darum gebeten, den Frischling zu verschonen. „Aber das ist ja eine ganz andere Nummer – also wer da nicht weich wird, ist selber schuld“, so der 66-jährige. Frida lebt jetzt mit den Kühen gemeinsam auf der Weide, im Winter soll sie planmäßig mit den Mutterkühen zusammen in den Stall ziehen. Der Landwirt vermutet, dass der Frischling den Anschluss zu seiner Rotte verloren hat, als diese einen Fluß überquert hat und daher jetzt Schutz bei der Kuhherde sucht.

