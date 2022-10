Jagdwilderei? In Niedersachsen könnte es einen neuen Fall geben

In Niedersachsen wurde ein totes Wildschwein gefunden, dabei deutet einiges auf Jagdwilderei hin. Das Tier war teils aufgebrochen, als es in einem Wald nahe Sievershausen in Niedersachsen gefunden wurde. Die verständige Polizei ermittelte bereits, dass das Tier nicht von einem der Jagdausübungsberechtigten erlegt worden war.

Jagdwilderei möglich

Wie die Polizei mitteilte, wurde das Wildschwein tatsächlich mit einer Feuerwaffe geschossen und aufgebrochen. Die oder der Täter hatten das Haupt und zwei Läufe des Tieres mitgenommen. Die Ermittlungen wegen Jagdwilderei wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Einbeck entgegen.

