Falle fängt Wölfe – Graue Beute in Österreich

Grauhund in der Falle – Jäger Fängt Wölfe in der Lebendfalle. In St. Georgen in Österreich hat ein Waidmann zwei Wölfe gefangen.

Falle für Dachs und Sau

In St. Georgen am Walde in Österreich, hat ein Jäger mit seinen Lebendfallen zwei Wölfe in Folge gefangen. Gedacht war die Falle ursprünglich für Schwarzwild und Dachse, wie die Kronen Zeitung berichtet. An zwei Tagen in Folge fingen diese jeweils einen jungen Wolf. Die Überraschung war groß, dass sich in der Falle Isegrim und nicht die eigentlich erwünschte Beute fing.

Keine Scheu vor Mensch und Tier

Das Pikante an den beiden kapitalen grauen Beifängen ist, dass die eine der Fallen, in der sich eines der Tiere fing, nur etwa 20 Meter neben einem bewohnten Haus befand. „Eine davon war nur 20 Meter von einem bewohnten Haus entfernt. Die andere in der Nähe einer Rinderweide an einem Waldrand“, zitiert die Kronen Zeitung den Perger Bezirksjägermeister Ulf Krückl. „Es dürfte sich um zwei verschiedene Tiere, etwa fünf Monate alt, handeln. Wir haben Haarproben zur DNA-Analyse entnommen und sie dann wieder laufen lassen“, so Krückl weiter. Die Tatsache, dass sich in der näheren Umgebung Wölfe aufhalten war bekannt, dass diese keinerlei Scheu haben und sich derart dicht an Mensch und Nutztiere wagen, ist in der Gegend ein Novum.

0

0

0

0 x geteilt