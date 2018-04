Hat ein Wolf im Freibad von Bad Bevensen ein Reh gerissen?

Wie der NDR berichtet, wurde in der Freiluftbadeanstalt von Bad Bevensen im Landkreis Uelzen ein Reh gerissen. Das „Rosenbad“ ist in die Naturlandschaft des örtlichen Flüssleins Ilmenau integriert und liegt nach eigener Aussage sehr naturnah.

Vermuteter Wolf im Freibad verunsichert Anwohner

Auf einer Liegewiese des derzeit noch geschlossenen Freibades wurde vor etwa zwei Wochen ein totes Reh entdeckt. Vermutlich wurde es von einem Wolf gerissen, zumindest spricht vieles dafür.

Indizien sprechen für Wolfsriss

Der Bauchraum des Reh war geöffnet, typisch für einen Wolfsriss. Ein DNA Beweis steht allerdings noch aus.

Wolfsberater Klaus Bullerjahn sagte dem NDR1 allerdings: „Für den Wolfsriss spricht, dass der gesamte Tierkörper sonst keine Bissspuren aufweist – außer im Kehlkopfbereich“.

Aufregung bei den Bürgern

Von der in Waldnähe an der Ilmenau gelegenen Anlage sind es nur etwa 250 Meter bis zur Innenstadt. Manche Bürger seien „etwas verunsichert“, sagt Bad Bevensens Bürgermeister Martin Feller (Bündnis 90 / Die Grünen). Es herrscht Aufregung im Dorf. Um den entgegenzutreten, will die Stadt im Mai eine Infoveranstaltung im Kurhaus behalten.

Themen sind unter anderem: Die Gefahr durch Wölfe und Tipps für das richtige Verhalten, wenn man einem Wolf begegnet.

Badende sollen Wolf vergrämen

Kein Scherz: Sobald das Feibad am 1. Mai wieder regulär geöffnet hat, soll die Anwesenheit von Badegästen das Wild vertreiben. Weniger Besucher erwartet Bürgermeister Feller nicht.

Sobald das Freibad ab 1. Mai wieder regulär geöffnet ist, werde sich kein Reh und kein Wolf darin zeigen, sagte Feller: „Wir haben ab morgens um 6 Uhr die Frühschwimmer da. Der Wolf, wie auch das Reh, werden da nicht auftauchen.“

Bleibt zu hoffen, das Herr Feller Recht behält.