Wölfe in Sachsen: Über 100 tote Nutztiere registriert

Wölfe greifen immer wieder Schafe und andere Nutztiere an – auch in Sachsen. Zum ersten Quartal dieses Jahres gibt es nun die offiziellen Zahlen.

In den ersten drei Monaten dieses Jahres bleibt die Zahl an Nutztierrissen durch Wölfe in Sachsen insgesamt stabil. Im ersten Quartal von 2026 registrierte die Schadensstatistik der Fachstelle Wolf beim Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 108 tote Tiere. Von den bisher gemeldeten Schadensfällen, 48 Stück, sind 37 „hinreichend sicher“ dem Wolf zugeschrieben. Im Vorjahr kam es insgesamt zu 161 offiziell dokumentierten Wolfsangriffen, bei denen 431 Schafe und andere Nutztiere verstarben.

Wölfe in Sachsen: Risse und die Konsequenzen für Tierhalter

Wie die Statistik zeigt, erfüllten die betroffenen Halter teilweise Mindestvorgaben für den Schutz ihrer Tiere. So müssen diese Schafe und Ziegen mit Elektrozäunen von mindestens 90 Zentimetern Höhe und 2.000 Volt Spannung vorweisen. Festzäune müssen mindestens 120 Zentimeter hoch sein. Die Einhaltung des Mindestschutzes verhindert keine Angriffe, ist aber die Voraussetzung dafür, dass Tierhalter nach Wolfsangriffen entschädigt werden.

Der Frühling ist allerdings nicht die Jahreszeit, die für Wolfsrisse bekannt ist. Die meisten Nutztierrisse ereignen sich der Statistik zufolge nämlich im Herbst. Wolfswelpen sind in dieser Zeit meist wenige Monate alt, dadurch erhöht sich der Nahrungsbedarf für die Wölfe erheblich.

Schafe, Ziegen und Rinder am häufigsten von Rissen betroffen

Schafe sind mit Abstand am häufigsten von Angriffen durch Wölfe betroffen. Rinder und Ziegen werden ebenfalls gelegentlich gerissen. Aber auch Wildgehege sind immer wieder betroffen. Im vergangenen Jahr hat ein Wolf in Sachsen außerdem eine Katze getötet. Nach Brandenburg und Niedersachsen ist Sachsen laut den Daten des Bundesamtes für Naturschutz das Bundesland mit den meisten Wölfen. Deutschlandweit leben offiziell 219 Wolfsrudel, 35 davon in Sachsen. Dazu kommen einzelne Wölfe sowie Paare.

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