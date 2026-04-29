Sachsen: Tödliche Schüsse und zwei Leichen in Wohngebiet

In Neustadt in Sachsen lösten Schüsse einen Großeinsatz aus. Die Polizei fand zwei Tote sowie eine schwer verletzte Frau in einem Wohngebiet. Der Vorfall wirft Fragen auf.

Mitten in einem Wohngebiet in Neustadt (Sachsen) fand die Polizei zwei Tote und eine schwer verletzte Frau in einem Mehrfamilienhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts. Eine 48-jährige Frau sowie ein 54 Jahre alter Mann waren bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits verstorben. Eine 49-jährige Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Tödliche Schüsse in Neustadt in Sachsen

Die bisherigen Erkenntnisse der Ermittlungen deuten darauf hin, dass es in dem Haus eine Auseinandersetzung gegeben hat, bei der eine Schusswaffe involviert war. Diese haben die Beamten vor Ort entdeckt und sichergestellt. Gegen 12.40 Uhr am Dienstagmittag (28. April 2026) ging bei der Polizei ein Notruf ein. Aufgrund der Schüsse, die vor Ort vernommen wurden, schickte diese ein Großaufgebot inklusive Interventionskräfte, also speziell geschulte Sicherheitsmitarbeiter.

Zwei Tote und eine Schwerverletzte: Schütze wohl unter den Opfern

Die Polizei sperrte das Gebiet rund um das Haus für die Spurensicherung ab. Ein Sprecher der Polizei gab schnell Entwarnung bezüglich einen freilaufenden Täters: „Es ist davon auszugehen, dass sich der Schütze unter den drei Opfern befindet.“ Daher gebe es auch nach dem tragischen Vorfall keine Gefahr für die Öffentlichkeit.

Ermittlungen zu mutmaßlichem Tötungsdelikt in Sachsen laufen

Zu den genauen Ablaufen gibt es bislang noch keine öffentlichen Informationen. „Die Ermittlungen gehen weiter, mit allem, was dazu gehört. Das wird akribische Kleinarbeit“, erklärte Polizeisprecher Marko Laske. Allerdings stünde man noch ganz am Anfang. Auch der Zustand der Schwerverletzten ist zum derzeitigen Zeitpunkt ungeklärt.

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