Mord an drei Jägern: Grausamer Fund schockt Polizei

Ein besonders grausamer Fund: Drei Jäger liegen tot im Wald, Gewehre direkt neben ihnen. Schnell starten die Spekulationen um den Mord: Handelte es sich um eine geplante Hinrichtung? Beamte ermitteln auf Hochtouren.

Mord an drei Jägern: Leichen nahe Messina gefunden

Auf der italienischen Insel Sizilien kam es zu einem gewalttätigen mutmaßlichen Mord. Drei Männer in Jagdkleidung liegen tot in einem abgelegenen Waldstück. Direkt neben ihnen liegen Gewehre. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Leichen der Opfer (26, 44 und 82) an der Nordküste der Insel in der Nähe der Stadt Messina gefunden. In der Nähe des Fundorts standen die Fahrzeuge der Männer, die möglicherweise für die Jagd in das Gebiet fuhren. Zu den Hintergründen des brutalen Vorfall ist bislang kaum etwas bekannt.

Bekannter eines Opfers finden Leichen im Wald

Laut italienischer Berichterstattung machte ein Bekannter des ältesten Jägers den Fund der Leichen. Er machte sich Sorgen, nachdem der 82 Jahre alte Mann nach einiger Zeit nicht zurückgekehrt war. Die Opfer trugen allesamt komplette Jagdausrüstung, Patronengürtel hingen ihnen um den Hals. Lokale Berichterstattung beschrieb den mutmaßlichen Mord zunächst als „regelrechte Hinrichtung“.

Nach dem grausamen Mord: Polizei ermittelt auf Hochtouren

Schnell wurden Gerüchte um mögliche Mafia-Morde laut. Staatsanwalt Angelo Cavallo erklärte, die Ermittlungen würden in alle Richtungen geführt. Laut bisheriger Ermittlungen kann keiner der drei getöteten Männer mit Mafia-Aktivitäten in Verbindung gebracht werden. Auch einen Doppel-Mord mit folgendem Suizid könne man derzeit nicht ausschließen. Aufschlüsse erhoffen sich die Ermittler durch Obduktionen sowie Untersuchungen der Gewehre, unter denen sich möglicherweise auch die Tatwaffe befinden könnte.

