Hirsch bricht in Bank ein: Polizei muss reagieren

Auf Long Island, einer US-amerikanischen Insel im Südosten des Bundesstaats New York, kam es zu einem besonders skurrilen Einbruch in eine Bank: Ein Hirsch landete in der Filiale. Die Polizei wurde alarmiert und kümmerte sich um das panische Tier.

Hirsch bricht in Bank auf Long Island ein: Polizei muss reagieren

Die Aufnahmen von Überwachungskameras einer Bankfiliale auf Long Island in den USA zeigen einen besonders skurrilen Einbruch. Dabei handelte es sich nicht etwa um maskierte Einbrecher, die auf Geld aus waren. Stattdessen preschte ein Hirsch plötzlich durch die Scheibe der Filiale. Sofort brach Unruhe aus. Denn das Tier versuchte panisch, wieder aus dem Gebäude zu kommen. Über den Vorfall berichtete unter anderem der ZDF.

Polizei kann Bock aus der Filiale befreien

Nachdem der Hirsch durch das Fenster krachte, rief der automatische Alarm sofort die Polizei. In der Zwischenzeit richtete der Bock richtig Chaos an. Auf den Aufnahmen zu sehen ist, wie das Tier mehrfach auf verschiedene Tische und Ablagen springt und wie Dokumente und weitere Gegenstände umherfliegen.

Als die Polizei in der Bank auftauchte, konnte sie dennoch für ein Happy End sorgen. Schnell konnten die Einsatzkräfte das verängstigte Tier befreien. Allem Anschein nach wurden weder der Hirsch noch die Mitarbeiter in der Bank verletzt. Das Tier konnte also wieder in die Freiheit, während die Bankmitarbeiter aufatmen konnten.

