Blaser Group und ICUserver starten globale Vertriebspartnerschaft

Die Blaser Group übernimmt den weltweiten Vertrieb für den österreichischen Premium-Systemanbieter für Wildkameras, ICU.

Blaser Group übernimmt Vertrieb von ICUserver

Pünktlich zur Jagd und Hund 2026: Die Blaser Group und ICUserver gehen eine wegweisende Kooperation ein, um ihre Stärken zu bündeln und gemeinsam neue Märkte zu erschließen. „Für uns ist es wichtig mit einem Technologieführer zusammenzuarbeiten, für den Qualität und Service den gleichen hohen Stellenwert genießen, den wir bei unseren Produkten ansetzen“, sagt Blaser Group CEO, Dr. Jens Uwe Drowatzky. Außerdem verbindet die Unternehmen der Anspruch, intuitive Produkte zu entwickeln, die sich an den Bedürfnissen der Anwender ausrichten.

Premium-Systemanbieter für Wildkameras trifft auf erfolgreichen Vertreiber von Jagdausrüstung

Für die österreichische ICUserver GmbH ist die Zusammenarbeit eine bedeutende Chance. „Die Blaser Group verfügt über ein exzellentes Vertriebssystem, sodass wir unsere Produkte, die sofort und überall einsatzfähig sind, konsequent weltweit platzieren können,“, betont Unternehmensgründer und Geschäftsführer Burkhard Weiss und ergänzt, „damit können wir uns zukünftig verstärkt auf die Entwicklung fokussieren.“ Von Anfang an setzte die ICUserver GmbH auf IoT-Technologie. Das heißt, die Kameras sind mit integrierten eSIMs ausgestattet und ermöglichen eine weltweite Datenübertragung über 2G/3G/4G/LTE. Und das, ohne im jeweiligen Land eine eigene SIM-Karte erwerben zu müssen. Wichtig: Die ICU-Server stehen in Österreich und garantieren damit Datensicherheit nach europäischen Standards. Weiteres Plus für die Kunden: Das Service-Center von ICUserver ist ebenso in Österreich, exzellent erreichbar und bietet sehr kurze Reaktionszeiten.

Über den Vertrieb hinaus, sehen beide Unternehmen auch durchaus in der technologischen Zusammenarbeit eine ideale Basis, um Produkte weiterzuentwickeln und den Anwendernutzen zu steigern.