Waldbrand durch Hochsitz? Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Hat das trockene Wetter der letzten Wochen in Warstein (NRW) einen Brand auf einem Hochsitz ausgelöst, oder ist ein Brandstifter schuld? Die Feuerwehr konnte einen schlimmeren Waldbrand verhindern.

Die Feuerwehr Warstein musste am Sonntag (10. Mai 2026) zu einem Einsatz in Suttrop ausrücken. Ein Zeuge bemerkte, dass ein Hochsitz in Flammen stand. Die freiwillige Feuerwehr rückte aus. Als die Entkräfte ankamen, hatte der Ansitz bereits vollständig Feuer gefangen.

Hochsitz brennt: Feuerwehr in NRW kann Waldbrand verhindern

Die Löscharbeiten vor Ort gestalteten sich zunächst kompliziert. Die Feuerwehr musste nämlich einen Stacheldrahtzaun überwinden. Auf ihren Social-Media-Accounts berichtet die Feuerwehr von dem Vorfall: „Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte der Hochsitz bereits in voller Ausdehnung. Um Zugang zum Hochsitz zu erhalten, wurde ein Stacheldrahtzaun mit einem Bolzenschneider geöffnet. Da aufgrund der Vegetation ein Löschangriff nur gegen den Wind möglich war, ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Eine Ausbreitung des Feuers auf die angrenzende Wiese und das umliegende Gebüsch konnte verhindert werden.“

Brandstiftung oder Wetter? Brandursache noch nicht geklärt

Die Löscharbeiten dauerten rund eine Stunde. „Um den Hochsitz sicher ablöschen zu können, wurde dieser im weiteren Einsatzverlauf mit einer Motorsäge umgelegt. Anschließend wurden die Reste des Hochsitzes sowie die Umgebung mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester kontrolliert“, erklärte die Feuerwehr weiter. Einen Waldbrand konnten die Einsatzkräfte dadurch verhindern. Die Brandursache ist derweil noch nicht abschließend geklärt. Brandstiftung kann laut Feuerwehr nicht ausgeschlossen werden. Daher ist auch die Polizei involviert und ermittelt bezüglich möglicher Hinweise.

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