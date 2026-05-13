JÄGER Talk: Jagd und Social Media mit Helmut Dammann-Tamke

Im aktuellen JÄGER Talk sprechen die beiden Moderatoren Kathleen Teegen und Dr. Stefan Birka mit DJV-Präsident Helmut Dammann-Tamke über die Herausforderungen und Chancen moderner Medien für die Jagd.

Egal ob auf Instagram, TikTok oder auch Facebook: Soziale Medien geben den jagdlichen Alltag so schnell erreichbar wieder wie nie zuvor. Die Chancen für Aufklärung und Informationen bergen allerdings auch ihre Gefahren. Falsch genutzt, entsteht schnell ein verzerrtes Bild der Jagd. Im JÄGER Talk geht es um genau diese Gefahren und die Verantwortung, die für die Jägerschaft besteht.

JÄGER Talk: Zwischen Klicks und Haltung mit Helmut Dammann-Tamke

Mit der rapiden Entwicklung von Social Media eröffnen sich also auch einige Fragen: Wie kommunizieren wir richtig über die Jagd, wo lauern die Gefahren der Darstellung in sozialen Medien und wie entsteht eigentlich ein medialer Shitstorm?

Diesen Fragen stellen sich die JÄGER Moderatoren Kathleen Teegen und Dr. Stefan Birka im aktuellen JÄGER Talk gemeinsam mit Helmut Dammann-Tamke, Präsident des Deutschen Jagdverbandes und der Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.. Gemeinsam sprechen sie über Haltung, Verantwortung und den richtigen Umgang mit modernen Medien in Bezug auf die Jagd. Denn gerade, wenn jagdliche Themen polarisieren, ist die Gefahr eines verzerrten Bildes durch Social Media hoch.