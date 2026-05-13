JÄGER Bockparade 2026: Mitmachen und Gewinnen!

JÄGER sucht wieder die stärksten und abnormsten Gehörne des deutschsprachigen Raums. Nehmen Sie teil und gewinnen Sie mit etwas Glück einen der ausgelobten Preise.

Die JÄGER Bockparade geht in die nächste Runde! Sollten Sie in diesem Jahr im deutschsprachigen Raum einen starken oder abnormen Bock erlegen – dann halten Sie diesen Moment fest! Nehmen Sie Ihre Digitalkamera oder das Smartphone und fotografieren Sie Ihren Bock im Hochformat, sodass sein Gehörn gut zur Geltung kommt. Je besser die Bilder, desto größer die Chance auf einen Platz in der Wertung. Bei der Rubrik „Kapital“ werten wir nach dem Gehörngewicht (bei abgekochtem, ganzem Schädel bitte 90 Gramm abziehen). Dazu nennen Sie uns bitte das geschätzte Alter, Erlegungsdatum, Uhrzeit und Ort (Bundesland und Kreis) sowie Ihre vollständige Anschrift. Nur so können wir Sie im Anschluss an die Bockparade kontaktieren.

Mitmachen und Gewinnen: JÄGER Bockparade

Als Gewinn für die drei Erstplatzierten der Kategorien „Kapital“ und „Abnorm“ einer jeden Ausgabe des JÄGER gibt es eine Medaille. Unter den Top 10 der beiden Kategorien „Kapital” und „Kurios” des Jahres 2026 verlosen wir einen Präzisionsrepetierer PEACE ORS-1 Forest im Wunschkaliber im Wert von 4.199 Euro.

Die ORS-1 ist das weltweit erste kommerziell erhältliche Multikaliber-System mit Remington 700-Footprint und Stahlsystem. Der 3-Warzen-Verschluss verriegelt im Laufansatz und sorgt somit für einen konstanten Verschlussabstand und höchste Sicherheit. Das Stahlsystem ist auf höchstmögliche Steifigkeit getrimmt und bildet mit der aufgeschraubten, wechselbaren Stahlschiene eine perfekte Einheit für größtmögliche Präzision und Wiederholgenauigkeit. Das ausgeklügelte Laufwechselsystem erlaubt es, das Kaliber oder die Lauflänge in unter 30 Sekunden absolut wiederholgenau zu wechseln.

Durch die Verwendung gängiger Schnittstellen sind der Individualisierung hinsichtlich des Abzugs oder Kammergriffs keine Grenzen gesetzt. Der verbaute Triggertech-Two-Stage- Special-Abzug bricht wie Glas. In der Ausführung Forest ist die Waffe neben dem hochwertigen Walnussschaft mit einem verstellbaren Schaftrücken ausgestattet.

Verfügbar ist die Büchse in den Kalibern: .223 Rem., .300 BLK., .308 Win., 6,5 Creedmoor, 6,5 PRC, .300 WSM und 8,5×55 Blaser.

Die Waffe ist mit einem Lothar-Walther-Lauf sowie einem 5/8-24 UNEF-Mündungsgewinde ausgestattet. Plasmanitrierte Oberflächen sorgen für extrem hohe Haltbarkeit, ein nDLC-beschichteter Verschluss gewährleisten einen ausgezeichneten Kammergang. Zudem ist die ORS-1 in allen Ausführungen bereits mit einer Picatinny-Basis ausgestattet.

Wie mache ich mit?

Ihre Bilder und die Angaben zur Trophäe schicken Sie bitte per E-Mail an:

[email protected] Stichwort: Bockparade Einsendeschluss ist der 16. November 2026

Übrigens: Die Informationen und alle News zur JÄGER Bockparade finden Sie auch im JÄGER Magazin.