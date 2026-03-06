Wildunfall mit tödlichen Folgen: Auto geht in Flammen auf

Am Montag (2. März 2026) kollidierte ein Fahrzeug am späten Abend mit einem Wildschwein. Der Wagen schleuderte gegen einen Baum und ging in Flammen auf – mit tödlichen Folgen.

Am vergangenen Montagabend (2. März 2026) kam es auf der B168 bei Werneuchen zu einem Wildunfall. Ein Fahrzeug kollidierte mit einem Wildschwein und kam daraufhin von der Fahrbahn ab. Der Wagen krachte daraufhin gegen einen Baum und ging in Flammen auf. Für den Insassen endete der Unfall tödlich.

Wildunfall endet tödlich: Auto geht nach Zusammenstoß mit Wildschwein in Flammen auf

Nach dem tragischen Wildunfall konnten die Einsatzkräfte nichts mehr für die Person im abgebrannten Wagen tun. Der Mensch konnte nur noch tot geborgen werden. Das Auto selbst war nach der Kollision mit dem Baum komplett ausgebrannt. Und auch das Wildschwein überlebte den Zusammenstoß nicht.

Polizei ermittelt zu Identität des Opfers sowie Unfallhergang

Zu der Identität der Person, die in dem Fahrzeug saß, gibt es bislang noch keine öffentlichen Informationen. Die Polizei ermittelt derzeit noch über den genauen Unfallhergang sowie zur Identität des Opfers. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war der Wagen auf der B168 unterwegs, als plötzlich das Wildschwein auf die Fahrbahn lief. Darauf folgte der Wildunfall, bei dem der Wagen nach dem Zusammenstoß mit dem Wildschwein gegen einen Baum prallte. Warum es infolgedessen zu einem Brand kam, ist bislang unklar. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern derzeit noch an.

Auch interessant