In Nürnberg fand im Rahmen der IWA OutdoorClassics 2026 ein JÄGER Talk zum Thema „Wie KI-Innovationen die Jagd verändern“ statt. Der fachsimpelte JÄGER-Chefredakteur Christian Schätze mit Benedikt Altrogge (Leiter Großhandel/Head of Wholesale Frankonia), Stefan Schilling (Geschäftsführer Ernst Apel GmbH EAW) und Dr. Stefan Birka (JÄGER-Redakteur/Tierarzt) reden über die Chancen und Risiken beim Einsatz von künstlicher Intelligenz im Jagdbereich. In der Diskussionsrunde wurden unter anderem die Vorteile von KI-gestützten Wildkameras sowie von immer besser werdenden Nachtjagdlösungen herausgearbeitet, sowie die Vorteile des Einsatzes von Drohnen bei der Kitzrettung besprochen.

JÄGER Talk: Wie KI-Innovationen die Jagd verändern

Einen wichtigen Teil nahm im Expertengespräch aber auch das Thema „Waidgerechtigkeit“ ein. „Die rasante Entwicklung von KI erfordert es von uns, wieder öfter über ethische Fragen nachzudenken“, erklärte Benedikt Altrogge. Neben technischen Innovationen kann künstliche Intelligenz aber auch die Jungjägerausbildung revolutionieren, so Stefan Schilling. Dr. Stefan Birka sah sehr großes Potenzial beim Wildmanagement. So ließen sich mithilfe optischer Systeme (Drohen, Kameras, Wärmebildsensoren) Wildbestände genauer erfassen und Vogelschlag an Windkraftanlagen vermeiden. „Aber auch bei der Bekämpfung invasiver Arten hat die KI großes Potenzial“, erklärte der Veterinärmediziner. Die Diskussionsrunde wurde von zahlreichen Besuchern verfolgt, die sich im Anschluss mit den Experten austauschen konnten.