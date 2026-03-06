13-Jähriger baut Wildunfall mit Auto seiner Eltern

Zu Wildunfällen kommt es bedauerlicherweise immer wieder. In der Nähe von Hannover kam es allerdings zu einem besonderen Vorfall: Denn am Steuer des verunfallten Wagens saß ein 13-Jähriger, der das Auto seiner Eltern entwendete und mit seinen ebenfalls minderjährigen Freunden unterwegs war.

Ein 13-Jähriger nahm den Wagen seiner Eltern und fuhr mit zwei Freunden umher. Dann kommt es zu einem Wildunfall mit einem Reh. Was ist passiert?

Wildunfall bei Hannover: 13-Jähriger fährt mit Wagen seiner Eltern

In der Nacht auf Sonntag (1. März 2026) hat ein 13 Jahre alter Junge das Auto seiner Eltern entwendet und infolgedessen einen Wildunfall mit einem Reh verursacht. Der „NDR“ berichtete über den Vorfall. Wie die Polizei mitteilt, ist der 13-Jährige mit zwei 15 Jahre alten Freunden losgefahren, um eine Spritztour in Garbsen in der Nähe von Hannover zu machen.

13 Jahre alter Junge kollidiert mit Reh: Polizei startet Strafverfahren

Auf der Fahrbahn kurz vor Schloss Ricklingen ist das Auto dann mit einem Reh kollidiert. Das Reh starb in Folge des Zusammenstoßes noch am Unfallort. Die drei Jugendlichen hatten bei dem Wildunfall allerdings Glück im Unglück, sie wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Bei dem Wildunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Auto am Fahrzeug der Eltern des 13-Jährigen. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen den Jungen eingeleitet. Da dieser mit 13 Jahren allerdings noch nicht strafmündig sei, werde er sich nach Angaben der Polizei nicht vor Gericht verantworten müssen.

