Wildkatze kommt nach Deutschland zurück: Comeback im Arnsberger Wald

Die seltene Wildkatze kehrt in den Arnsberger Wald zurück. Die Nachweise häufen sich – wird Deutschland wieder zum Wildkatzen-Paradies?

Im Arnsberger Wald ist wieder die Wildkatze unterwegs. Lange Zeit galten die scheuen Raubtiere als nahezu ausgestorben. Doch die geschützten Katzen breiten sich immer weiter aus.

Wildkatze im Arnsberger Wald: Katzenparadies Deutschland?

Bereits seit 2010 gibt es immer wieder Sichtungen von Wildkatzen im Arnsberger Wald. Förster sind den Tieren mit Lockstäben und Wildkameras auf der Spur. Und sie sind dabei immer öfter erfolgreich. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Fotos und Videos, die die Rückkehr der Wildkatze im Arnsberger Wald in Nordrhein-Westfalen beweisen.

Jäger filmt Wildkatze am helllichten Tag

Zuletzt konnte ein Jäger einen besonderen Erfolg verbuchen. Er filmte eine der Wildkatzen bei Tageslicht. Über den Vorfall berichtete unter anderem der WDR. Die beiden Förster Christoph Grüner und Carsten Arndt können anhand von Färbung, geringelter Schwanzspitze und Rückenstreifen ganz klar sagen: „Super, eindeutig. Das ist eine Wildkatze.“ In der Paarungszeit von Januar bis März sind die Wildtiere besonders aktiv – eine große Chance, um den Bestand zu überprüfen.

Forscher sammeln Spuren

Die Förster sammeln Spuren der Wildkatze auf verschiedene Weise. So schlagen sie Kerben in die Lockstäbe, damit Katzenhaare an ihnen hängenbleiben. Diese können Experten dann untersuchen und feststellen, ob es sich tatsächlich um Wildkatzen in dem Gebiet handelt. Auch können sie die Haare insoweit genetisch untersuchen, um festzustellen, wie viele Katzen im Arnsberger Wald umherstreifen.

Wildkatzen im Arnsberger Wald: Veränderter Wald lockt Katzen an

Die Förster im Arnsberger Wald konnten die Wildkatze inzwischen in über 100 Fällen nachweisen. Grund dafür sind auch die Veränderungen im Wald. Die häufiger auftretenden Stürme der Vergangenheit und die Borkenkäferplage haben den Wald nachhaltig verändert, wodurch die Anzahl an Wildkatzen gestiegen ist. „Wir haben jetzt viel mehr offene Flächen mit Mäusen und das ist die Hauptnahrung der Wildkatze“, erklärt Christoph Grüner.

Carsten Arndt und Christoph Grüner reagieren auf die vermehrten Sichtungen mit einem noch größeren Fokus auf Spurensuche. Sie stellen weitere Wildkameras und Lockstäbe auf und hoffen auf weitere Aufnahmen und Haarproben, die eindeutig das vermehrte Aufkommen der Wildkatze im Arnsberger Wald bestätigen können.

