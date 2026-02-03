Diebstahl aus Jagdhütte in Höxter: Tausende Euro Schaden

In Höxter-Bruchhausen (NRW) sind bislang unbekannte Täter in eine Jagdhütte eingebrochen. Die Einbrecher konnten Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro stehlen. Die Polizei ermittelt. Was ist bisher zu dem Diebstahl bekannt?

Einbrecher stehlen Ausrüstung aus Jagdhütte in Höxter

In Höxter-Bruchhausen im Süden von Nordrhein-Westfalen kam es zu einem Einbruch in eine Jagdhütte. Laut Mitteilung der Polizei haben die bislang unbekannten Täter sich zwischen dem 18. und dem 25. Januar Zugang zu der Hütte verschafft und dort Gegenstände im Wert mehrerer tausend Euro gestohlen. Seither laufen die Ermittlungen in dem Fall. Mehr ist zu dem Diebstahl bislang nicht bekannt.

Polizei bittet um Mithilfe nach Diebstahl

Die Einbrecher müssen sich laut Angaben der Polizei gewaltsam Zugriff zu der Jagdhütte im Wingelsteiner Weg verschafft haben. Die Täter konnten vor Ort Jagdausrüstung mit einem Wert im vierstelligen Bereich entwenden. „Eine genaue Auflistung der entwendeten Gegenstände ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, erklärt die Polizei in einer Pressemitteilung zu dem Diebstahl.

Da es noch keine Hinweise auf die Identität der Täter gibt, bittet die Polizei nun die Bevölkerung im Mithilfe. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 05271/962-0 zu melden.

