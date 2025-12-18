Vogelgrippe in Sachsen-Anhalt: 19.000 Tiere in Roxförde getötet

Nachdem die Vogelgrippe nun auch in Roxförde (Sachsen-Anhalt) angekommen ist, mussten 19.000 Puten gekeult werden. Für die Geflügelhalter in der Region könnte die Verbreitung der Tierseuche immense wirtschaftliche Schäden bedeuten. Welche Maßnahmen gelten jetzt in der Region?

Vogelgrippe in Sachsen-Anhalt: 19.000 Tiere getötet

In einer Putenmastanlage in Roxförde ist die Vogelgrippe ausgebrochen. 19.000 Tiere musste der Betrieb daraufhin keulen, sprich töten. Das Landratsamt Altmarkkreis Salzwedel bestätigte Medienberichte zu dem Vorfall. Festgestellt wurde die Seuche am vergangenen Freitag (12. Dezember 2025). Am Sonntag erfolgte demnach die “Bestandsräumung des Seuchenbetriebes”, wie unter anderem die WELT berichtet. Die Amtstierärzte arbeiteten bei der Überwachung und Durchführung eng mit einer externen Fachfirma zusammen. Dadurch soll die Vogelgrippe in Sachsen-Anhalt bestmöglich unter Kontrolle gehalten werden.

Kreis reagiert bei Ausbruch mit Stallpflicht

Zuletzt hatte der Altmarkkreis Salzwedel als Reaktionen auf die Vogelgrippe bei Wildvögeln eine Stallpflicht für gehaltene Hühner, Enten und Gänse festgelegt. Zuvor konnten andere Regionen in Sachsen-Anhalt ihre Schutzmaßnahmen bereits wieder aufheben. Nun könnte sich das Seuchengeschehen allerdings wieder aktiver gestalten.

Schutzzone und Überwachungszone wegen Vogelgrippe in Sachsen-Anhalt ausgerufen

Derweil hat die Region um den Betrieb, in dem die Vogelgrippe ausgebrochen ist, eine Schutzzone von drei Kilometern ausgerufen. Dazu kommt eine Überwachungszone mit einem Radius von 10 Kilometern. Innerhalb der Schutzzone erfolgen der Berichterstattung zufolge klinische Untersuchungen bei Geflügel, bei Bedarf soll es auch Probenentnahmen geben. In der Überwachungszone soll es nun stichprobenartige Kontrollen geben.

Derweil gibt es inzwischen berichte darüber, dass auch Säugetiere an der Vogelgrippe erkranken. So haben sich in Brandenburg Katzen mit der Tierseuche angesteckt. In den USA ist außerdem ein Mann, der ebenfalls erkrankt war, gestorben. Dieser war allerdings gesundheitlich vorbelastet und stand als Mitarbeiter eines Geflügelbetriebs im engen Kontakt mit Vögeln.

