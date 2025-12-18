Wilderei in Siegen: Polizei sucht Täter nach Tod von Wildschwein

In Siegen im Bereich Wolfsbach (Siegen) sucht die Polizei nach einem Wilderer. Der unbekannte Täter soll ein Wildschwein angeschossen und anschließend zurückgelassen haben. Die Polizei berichtete am Dienstag (16. Dezember 2025) von dem Vorfall und bittet die Bevölkerung um Hinweise, um den Wilderei-Fall aufklären zu können.

Wilderei in Siegen: Polizei sucht unbekannten Täter nach Tod von Wildschwein

Bei der Polizei Siegen ging eine Anzeige zu dem Wilderei-Vorfall am Dienstag ein. Der zuständige Jagdpächter fand demnach bereits am Sonntagmorgen (14. Dezember 2025) das angeschossene Wildschwein in seinem Revier. Das Tier lag auf einer Brachfläche oberhalb der Straße Wolfsbach. Der Schwarzkittel soll den bisher bekannten Informationen zufolge direkt am Fundort angeschossen worden sein. Daraufhin verendete es in Folge der erlittenen Verletzungen. Der Täter verschwand vom Tatort, ohne das Wildschwein mitzunehmen.

Wilderer kam offiziell mit Fahrzeug zu Tatort

Den Tatzeitraum, in dem die Wilderei stattgefunden haben muss, könne man laut Angaben der Polizei auf den frühen Sonntagmorgen eingrenzen. Der Wilderer soll demnach etwa zwischen 6 und 7 Uhr zugeschlagen haben. Zudem entdeckte der Pächter Reifenspuren in der Nähe der Brachfläche, die zu dem Fahrzeug des bislang unbekannten Täters gehören könnten.

Nach Wilderei-Vorfall: Warum nahm der Täter das Wildschwein nicht mit?

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse gehen die Ermittler davon aus, dass der Wilderer mit seinem Fahrzeug zum Tatort fuhr, es in der Nähe abstellte und anschließend auf die Brachfläche ging. Dort erschoss er dann das Wildschwein. Warum er das Tier anschließend nicht mitnahm, ob es sich also zum Beispiel um einen Abschuss aus Belustigung handelt, ist derzeit nicht klar. Das Tier könnte beispielsweise für den Täter zu schwer gewesen sein oder die Gefahr, erwischt zu werden, war zu groß. Denn im Fall einer Verurteilung kommen auf Wilderer empfindliche Geld- oder sogar Freiheitsstrafen zu.

Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Vorfall und bittet Zeugen darum, Hinweise zu der Tat unter Tel. 0271 7099-0 zu melden.

Auch interessant