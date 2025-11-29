Advents-Aktion für den JÄGER und die JÄGERIN

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt… Es ist endlich wieder soweit! Auch in diesem Jahr können Sie beim JÄGER tolle Preise in der Adventszeit gewinnen. Jeden Adventssonntag gibt es ein neues Gewinnspiel auf der JÄGER-Website, bei denen Jägerinnen und Jäger hochwertige Preise gewinnen können. Das JÄGER-Team wünscht allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Spaß und Glück!

Gewinnen Sie am 1. Advent einen von 15 x 50 Euro Gutscheinen von jagdwelt24!

Machen Sie sich selbst oder einem Jagdkameraden eine Freude mit einem Einkaufsgutschein von Jagdwelt24 im Wert von 50 Euro. Der Gutschein kann bis zum 31.12.2025 im Onlineshop oder in einer der Filialen eingelöst werden. Wählen Sie aus dem umfangreichen Programm Ihren Wunschartikel aus.

Und so einfach geht´s:

Um zu gewinnen, schreiben Sie uns einfach eine Mail mit Ihren Kontaktdaten und erzählen Sie uns, was Sie mit dem Gutschein kaufen würden oder wen Sie beschenken würden.

Mail an: gewinnspiel@jaegermagazin.de

Und freuen Sie sich auch auf den 2. Advent und unsere tolle Advents-Aktion beim JÄGER. Seien Sie gespannt, was Sie dann gewinnen können.

Teilnahmebedingungen: Diese Advents-Aktion läuft vom 30.11.2025 bis 01.12.2025 / 15 Uhr. Verlost wird immer nur ein Gutschein pro Teilnehmer. Der Zufallsgenerator entscheidet. Der Gewinn kann nicht ausgezahlt werden. Der Gutschein muss bis zum 31.12.2025 unter jagdwelt24.de eingelöst werden. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird von uns per Mail benachrichtigt und bekommt den Gutschein per Post zugesendet.