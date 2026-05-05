Vogelgrippe in Hamburg: Dürfen die Vögel bald nach draußen?

Beruhigt sich in Hamburg die Situation um die Vogelgrippe? Die Stallpflicht soll minimiert werden, und auch die Alsterschwäne könnten bald zurück aufs Wasser.

Seit Herbst 2025 gilt für Geflügel in Hamburg eine Stallpflicht. Diese fällt allerdings am 4. Mai. Die Maßnahmen sollten die Verbreitung der Vogelgrippe, insbesondere auch die Infektion von gehaltenen Vögeln, minimieren.

Vogelgrippe in Hamburg: Maßnahmen sollen gelockert werden

Grundlage für die Aufhebung der Maßnahmen sind auch die positiven Entwicklungen in Hamburg. Die nachgewiesenen Fälle der Vogelgrippe sind laut einer Mitteilung des Senats nämlich stark rückläufig. Dennoch ruft die Verbraucherschutzbehörde dazu auf, die Vorsorgemaßnahmen konsequent einzuhalten, wenn man Vögel hält. Neben dem Wechseln des Schuhwerks vor Betreten der Ställe zählt dazu auch, das Futter, Wasser und Einstreu vor Vogeleinflug und Verunreinigung durch Wildvögel zu schützen.

Alsterschwäne und Stallvögel sollen wieder nach draußen dürfen

Die Stallpflicht trat zum 31. Oktober 2025 in Folge mehrerer Vogelgrippe-Fälle in Kraft. Betroffen waren neben gehaltenen Hühnern, Enten und Gänsen laut “NDR” auch Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel und Wachteln. Bis jetzt durften diese Tiere ausschließlich in geschlossenen Ställen gehalten werden.

Betroffen waren zusätzlich die berühmten Alsterschwäne. Diese können bald wohl auch wieder zurück aufs Wasser. Die Stadt bereite laut Berichterstattung derzeit die Freilassung vor. Eigentlich kehren die Schwäne bereits im März auf die Alster zurück, die Vogelgrippe hat dies bislang verhindert. Zu groß wäre die Gefahr einer Ansteckung gewesen, da mehrere Wildvögel zu diesem Zeitpunkt noch mit der Tierseuche infiziert waren. Laut Hamburger Senat bleibt das Verbot für die Durchführung von Märkten, Veranstaltungen oder Ausstellungen mit Geflügel weiterhin bestehen.

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