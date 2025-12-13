Vogelgrippe bei Katzen: Haustiere sterben an Tierseuche

Die Vogelgrippe grassiert weiter in Deutschland. In Brandenburg sollen nun mehrere Katzen erkrankt sein. Wie gefährlich ist die Ansteckung für Katzen, und was müssen Tierhalter jetzt wissen?

Vogelgrippe bei Katzen: Haustiere in Brandenburg an H5N1 verendet

In einem Brandenburger Wald in Neuruppin wurde eine tote Katze gefunden. Das Tier war mit dem Erreger H5N1 infiziert – die Vogelgrippe. In unmittelbarer Nähe der Katze lagen ebenfalls tote Wildvögel, die der Vogelgrippe zum Opfer gefallen sind. Auch das zuständige Amt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft hat laut FOCUS mehrere lebende Katzen in Obhut, die positiv auf das Virus getestet sind. Der offene Landkreis Ostprignitz-Ruppin gab die positiven Fälle bereits Anfang Dezember bekannt.

Kontakt mit Wildvögeln oder rohen Tiererzeugnissen als Ursache

Bei allen aktuellen Fällen geht man derzeit davon aus, dass sich die Katzen über den Kontakt mit Wildvögeln angesteckt haben. Es handelt sich nicht um das erste Mal, in dem Katzen sich mit der Vogelgrippe anstecken. Den letzten größeren Fall dieser Art gab es demnach 2023 in Polen. Mindestens 29 Tiere steckten sich damals an, mindestens elf der Tiere starben direkt an den Folgen der Tierseuche. Weitere Tiere mussten wegen der folgenschweren Symptomatik eingeschläfert werden. Damals steckten sich allerdings auch Hauskatzen mit der Krankheit an, was darauf schließen lässt, dass möglicherweise rohes Geflügelfleisch für die Verbreitung gesorgt hat. Bei Laboruntersuchungen konnte das Virus nämlich auch von Futter auf die Tiere übergehen.

Auch in den USA stecken sich seit 2024 immer wieder Katzen mit der Vogelgrippe an. Verantwortlich sind hier auch direkter Kontakt mit infizierten Tieren sowie der Kontakt mit rohen Lebensmitteln.

Woran erkenne ich, dass meine Katze Vogelgrippe hat?

Bei Katzen verläuft die Krankheit im Falle einer Infektion oft heftig. Die Vogelgrippe löst bei den Tieren Gewichtsabnahme, Fieber und Lethargie aus. Auch neurologische Probleme wie Zittern oder Krampfanfälle bis zu Atemschwierigkeiten können auftreten. Oft verläuft die Vogelgrippe bei Katzen tödlich: In etwa 7 von 10 nachgewiesenen Fällen sterben die Katzen innerhalb weniger Tage. Dazu kommen Tiere, die wegen schwerer Symptomatik eingeschläfert werden müssen. Bislang gibt es keine wirksame Behandlungsmöglichkeit.

Auch Hunde können an Vogelgrippe erkranken

Auch Hunde können sich mit der Vogelgrippe infizieren. Durch den seltenen Kontakt mit Wildvögeln kommt es jedoch wesentlich seltener zu solchen Fällen. Auch verlaufen Infektionen meist melder. Auch für Menschen besteht grundsätzlich die Gefahr einer Ansteckung. Die Übertragung von Haustieren wie Hunden oder Katzen auf den Menschen ist in der Praxis zwar noch nicht nachgewiesen, sollte durch die Mutation desH5N1 Virus allerdings möglich sein.

Auch interessant