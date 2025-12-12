Wildunfall in Ludwigslust-Parchim: Schwangere verletzt

In Crivitz im Landkreis Ludwigslust-Parchim kam es zu einem Wildunfall mit einem Wildschwein. Bei dem Unfall wurde eine 41 Jahre alte, schwangere Frau verletzt. Auch eine 14-Jährige ist bei dem Unfall involviert.

Wildunfall im Landkreis Ludwigslust-Parchim: Schwangere Frau verletzt

Eine schwangere Frau ist mit ihrem Auto auf einer Landstraße bei Crivitz im Landkreis Ludwigslust-Parchim mit einem Wildschwein zusammengeprallt. Sie war gerade mit ihrer 14 Jahre alten Beifahrerin auf der Landstraße unterwegs, als der Schwarzkittel plötzlich die Fahrbahn kreuzte. Dabei wurde die Frau leicht verletzt.

Frau im Krankenhaus behandelt, Wildschwein stirbt noch am Unfallort

Der Wildunfall in Ludwigslust-Parchim ereignete sich den Berichten zufolge am vergangenen Dienstagabend (9. Dezember 2025). Die 41-Jährige kollidierte kurz vor Weberin mit dem Wildschwein, das plötzlich auf die Fahrbahn rannte. Wie das Polizeipräsidium in Rostock mitteilt, stand die Frau nach dem Wildunfall unter Schock. Sie wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins nahegelegene Krankenhaus in Schwerin gebracht. Die 14 Jahre alte Beifahrerin blieb unverletzt. Das Wildschwein hatte weniger Glück, es starb direkt nach der Kollision noch am Unfallort. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Risiko Wildunfall: Wann es besonders häufig zu Unfällen kommt

Bei Wildunfällen können gewaltige Kräfte wirken, die weit über das eigentliche Gewicht der Wildtiere hinausgehen. Dabei gibt es viele Faktoren, die die Gefahr von Wildunfällen erhöhen können. So kommt es in Zeiten rund um die Zeitumstellung häufiger zu Kollisionen, weil sich der Wildwechsel häufig in Richtung des Berufsverkehrs verschiebt. Aber auch Streusalz kann Wildtiere an die Straßen locken. Denn diese sind besonders im Winter auf der Suche nach Nährstoffen. Streusalz wirkt dabei besonders attraktiv – kann für die Tiere allerdings schnell zur tödlichen Falle werden.

