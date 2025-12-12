Jäger erschießt Pferd in Neuss: Anzeige erstattet

Im Oktober 2025 hat ein Jäger bei Neuss (Nordrhein-Westfalen) ein Pferd getötet. Der Mann verwechselte nach eigenen Angaben das Tier mit einem Wildschwein. Die Untere Jagdbehörde des Kreises hat nun eine Anzeige wegen unbegründeter Tötung eines Wirbeltiers gestellt.

Mit Wildschwein verwechselt: Jäger tötet Pferd in Neuss

Das Pferd „Lady“ war gerade acht Jahre alt, als ein Schuss das Tier im vergangenen Oktober tödlich traf. Der 32 Jahre alte Jäger hat laut Angaben der Polizei in der Nacht Jagd auf Wildschweine in Neuss-Rosellen machen wollen. Dabei verwechselte er das Pferd versehentlich mit einem Schwarzkittel. Der abgegebene Schuss traf „Lady“ tödlich. Auch der Besitzer des Stalls konnte dem Tier nicht mehr helfen.

Ermittlungen laufen: Anzeige erstattet

Der Jäger stellte sich damals selbst der Polizei – jetzt kam es zur Anzeige. Je nach Verlauf der Verhandlungen könnte der Mann in Folge der tragischen Verwechslung seinen Jagdschein verlieren

