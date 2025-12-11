Mord im bayrischen Waldsassen? Verdächtiger in U-Haft

In Waldsassen in Bayern kam es zur Tötung von einem 64 Jahre alten Mann. Nun sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft. Dem 67-Jährigen wird Mord vorgeworfen. Laut Ermittlungen könnte der Verdächtige die Waffe legal besessen haben.

Tötung von Mann im bayrischen Waldsassen: Verdächtiger in Untersuchunghaft

Nach der Tötung eines 64-Jährigen in Waldsassen (Bayern) stellte sich der Tatverdächtige selbst der Polizei. Der 67 Jahre alte Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. In seiner Wohnung fanden die Ermittler laut Polizei Regensburg mehrere Schusswaffen. Der 67-Jährige wird verdächtigt, das Opfer in dessen Wohnung erschossen zu haben.

Hat Täter Waffen legal besessen?

Derweil arbeitet die Kriminalpolizei in Weiden eng mit den Waffenexperten des Landeskriminalamts zusammen. Ziel sei es, die Tatwaffe zu identifizieren sowie den Tathergang klären zu können. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass der Tatverdächtige aus Waldsassen die Waffe legal besaß. Eine Obduktion der Leiche steht nach jetzigem Stand noch aus. Der mutmaßliche Täter wurde den laut Stern am vergangenen Freitag (5. Dezember 2025) dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

Laut Ermittlungen lebten das Tatopfer selbst sowie der mutmaßliche Täter im selben Wohnhaus, das auch der Mutter des Verdächtigen gehört. Ob es vor der Tat einen Streit zwischen den beiden Männern gegeben hat oder ob es ein anderes Motiv für den mutmaßlichen Mord gab, ist derzeit nicht geklärt.

