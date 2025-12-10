Wolf in Südtirol geköpft und verstümmelt: Wilderei?

In einem Naturpark in Südtirol entdeckten Wanderer einen toten Wolf. Das Tier war enthauptet. Die Polizei reagiert geschockt: Kam es erneut zu Wilderei in dem Gebiet? Die Ermittlungen laufen.

Wolf in Südtirol getötet und geköpft: Wilderer am Werk?

Der Naturpark Fanes-Sennes-Prags ist erneut Schauplatz von Wilderei. Wanderer entdeckten dort einen verstümmelten und enthaupteten Wolf. Die Behörden vor Ort zeigen sich erschüttert über den Fund des Kadavers. Dem Wolf fehlten neben seinem Kopf auch sein Schwanz und seine Pfoten. Vermutlich handelt es sich um Trophäen, die der Wilderer nicht zurücklassen wollte. Nach dem Fund reagierten die Carabinieri laut Rai News und verstärkten ihre nächtlichen Patrouillen.

Polizei bei Hausdurchsuchung im Rahmen der Ermittlungen erfolgreich

Die Ermittlungen zu dem toten Wolf laufen derzeit auf Hochtouren. Die Polizei machte bei einer staatsanwaltlich angeordneten Hausdurchsuchung einen beunruhigenden Fund. Die Beamten fanden in einem Geländewagen schussbereite Waffen, Nachtsicht- und Wärmebildtechnik sowie einen Schalldämpfer. Auch Funkgeräte konnten die Beamten sicherstellen. Der Mann wurde inzwischen festgenommen.

Wilderer nicht für Tod von Wolf verantwortlich

Während der Untersuchungen stellte sich allerdings heraus, dass der Mann nicht in direktem Zusammenhang mit dem getöteten Wolf stehe. Dennoch: Funde von drei erlegten Alpgendohlen (eine streng geschützte Vogelart) deuten darauf hin, dass die Beamten einen systematischen Wilderer überführen konnten. Die Ermittlungen im Fall des geköpften Wolfes laufen allerdings weiter.

Polizei und Forstkorps in Südtirol im Kampf gegen die Wilderei

Das Forstkorps des Landes arbeite dementsprechend eng mit der Polizei zusammen, um weitere Fälle zu verhindern zu können. Die verstärkten Kontrollen sollen den Wilderern ein klares Signal senden: Wilderei wird in der Region nicht geduldet. Die Waffen und Ausrüstungsgegenstände werden nun untersucht.

Bei dem grausamen Fund handelt es sich nicht um einen Einzelfall: Ende September machten Gemeindearbeiter in Fondo eine ähnliche Entdeckung. Sie fanden die Haut eines Bären zusammengerollt unter einer Rutsche auf dem örtlichen Spielplatz.