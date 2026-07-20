Bei einem tragischen Wildunfall stieß ein Rollerfahrer mit einem Reh zusammen. Der 49-Jährige erlitt schwere Verletzungen, an welchen er noch im Krankenhaus verstarb.

In Perkam im Landkreis Straubing-Bogen (Bayern) kam es am vergangenen Donnerstag (16. Juli 2026) zu einem tragischen Wildunfall. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 49 Jahre alter Mann mit seinem Roller in den Abendstunden auf der Staatsstraße 2142 in Richtung Straubing. Gegen 21.50 Uhr habe ein Reh die Fahrbahn unmittelbar vor dem Rollerfahrer gekreuzt. Der 49-Jähriger hatte keine Chance mehr auszuweichen und stieß mit dem Wildtier zusammen.

Tödlicher Wildunfall: Rollerfahrer stößt mit Reh zusammen

Der Rollerfahrer verunglückte bei dem Unfall, ein weiterer Verkehrsteilnehmer fand den Mann beim Vorbeifahren an der Unfallstelle. Er leistete erste Hilfe und verständigte den Rettungsdienst. Für den 49-Jährigen kam traurigerweise allerdings jede Hilfe zu spät: Er verstarb nach dem Unfall in Folge seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Auch das Reh starb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr musste die Straße für Bergungsarbeiten vorübergehend sperren.