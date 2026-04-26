OUTDOOR jagd & natur 2026: Messe zum 10. Mal ein Erfolg

Über drei Tage lieferte die „OUTDOOR jagd & natur” ein vielfältiges Angebot für Jäger, Angler und Grill- und Outdoorfans. Es war bereits die 10. Auflage der Messe. Mit über 250 Ausstellern und Verbänden sowie vielseitigen Aktionsflächen und Events gab es vieles zu sehen für die 17.800 Besucher.
OUTDOOR jagd & natur 2026: Die Highlights für Jägerinnen und Jäger
Pünktlich mit den steigenden Temperaturen und dem Beginn der Outdoor-Saison lieferte die OUTDOOR jagd & natur ein großes Angebot für Jäger und weitere naturbegeisterte Menschen. Das Messeangebot für Jäger wurde dabei rege genutzt, besonders die Jagdgebrauchshunde in Halle 2 erfreuten sich großer Begeisterung. Mit über 20 Vereinen und täglichen Vorführungen, die den begeisterten Besuchern die besonderen Fähigkeiten der Jagdbegleiter präsentieren.
Begeisterung riefen auch die beeindruckenden Gehörne und Geweihe der Landeshegeschau hervor – sowohl bei Jägern als auch bei Nicht-Jägern. Das Jägerinnen-Forum, die Jungjäger, die Seehundjäger, die Falkner, die Jungwildretter und die Bogenjäger vermittelten mit interaktiven Ständen ihre Aufgaben und Anliegen. Darüber hinaus brachten die Jagdhornbläser die Hallen immer wieder zum Klingen. Die Jagdverbände von Schleswig- Holstein, Hamburg und Dänemark machten die Messe ebenso wiederholt zu einer echten Plattform für Austausch und Aufklärung in Bezug auf die Vielfalt der Jagd. Besucher profitierten zudem von dem weiter ausgebauten Angebot der jagdlichen Händler und Hersteller, mit den neuesten Waffen und Optiken.
Messe in Neumünster: Jagdverbände vor Ort sorgen für Austausch
Der Landesjagdverband Schleswig-Holstein hielt im Zuge der OUTDOOR jagd & natur zusätzlich eine Delegiertenversammlung inklusive der Präsidiumswahl ab, bei der sich Hans Wörmcke als neuer Präsident durchsetzte.
Und auch Informationen für die nächste „OUTDOOR jagd & natur gibt es bereits. Diese findet zum 11. Mal im kommenden Jahr vom 02. bis 04. April 2027 in den Holstenhallen Neumünster statt. Auch die Rückkehr der Grillmeisterschaft ist bereits fest mit eingeplant.