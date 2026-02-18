OUTDOOR jagd & natur 2026 – Auftakt in die Jagd- und Outdoor-Saison in Neumünster

Zum zehnten Mal findet in den Holstenhallen Neumünster die „OUTDOOR jagd & natur” statt. Für Jäger, Angler und Outdoorfans der perfekte Start in die bevorstehende Saison! Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das nicht nur aktuelle Trends und Produktneuheiten aufgreift und präsentiert, sondern auch zahlreiche informative Veranstaltungen rund um die Themen Jagd, Angeln und Natur anbietet. Die Landesjagdverbände Schleswig-Holstein und Hamburg, Danmarks Jægerforbund sowie der Landesangelverband Schleswig-Holstein bringen sich als Mitinitiatoren wieder vielfältig in die Messe ein.

OUTDOOR jagd & natur 2026: Informieren, austauschen, diskutieren

Auch bei der 10. Auflage der OUTDOOR jagd & natur erwarten rund 220 Aussteller die Besucher mit hochwertigen Produkten und Angeboten. Allein aus den Bereichen Waffen sowie Ferngläser und Optiken sind jeweils um die 20 Anbieter vertreten. Neben den zahlreichen Kaufoptionen wird Jägern und jagdlich Interessierten ein abwechslungsreiches Programm der Extraklasse auf der Messe geboten. Faszinierende Vorführungen mit Jagdgebrauchshunden, die Auftritte der Jagdhornbläser und die Präsentation der Falken begeistern immer wieder aufs Neue. Vor allem das hochkarätige Programm an Fachvorträgen findet viel Zuspruch beim Publikum.

Messe in Neumünster: Das erwartet die Jägerinnen und Jäger vor Ort

So referiert zum Beispiel Jan-Wilhelm Hammerschmidt am Freitag über die Bejagung von Damhirschen und am Sonntag über deren Ansprechen. Ebenfalls am Freitag wird von Cyanco Bandlow das aktuelle Thema „Nutria – fangen, jagen, verwerten” beleuchtet. Am Samstagvormittag informiert Christopher von Dollen zur „Auswahl und Frühprägung des Jagdhundes”, am Nachmittag dann Walter Mahnert über „Die genetische Situation der Rotwildpopulationen im Raum Bad Segeberg”. Erstmalig findet auch ein „Waffenrechtlicher Fachlehrgang für Jagdausbilder und -prüfer” des LJV Schleswig-Holstein am Sonntag statt (kostenpflichtig). Diese und alle weiteren Veranstaltungen finden Sie unter www.outdoor-holstenhallen.com, worüber auch die Anmeldungen getätigt werden können.

Die Premiere der „Frankonia Jäger-Party”, die von !whk Kommunikation veranstaltet wird, bietet am Samstag ab 19.00 Uhr einen runden und geselligen Abschluss des zweiten Messetages.

OUTDOOR jagd & natur 2026: Weitere Highlights für Jäger

Auch der alljährliche Landesjägertag des Landesjagdverbandes Schleswig-Holstein wird Samstag, den 18. April 2026 wieder im Rahmen der Messe abgehalten. Als Ehrengast wird der schleswig- holsteinische Ministerpräsident, Daniel Günther, erwartet. Für die wachsende Gruppe von Frauen heißt das Jägerinnen-Forum wieder alle Gleichgesinnten und Interessierte im Forum der Halle 1 willkommen – zu Austausch und Gemeinschaft.

Es präsentieren sich zudem zwei Jagdschulen, die Besucher über alle Möglichkeiten informieren, wie, wann und wo sie einen Jagdschein machen können und welche Kosten auf sie zukommen. Dass Norddeutschland hervorragende Reviere für unser Wild bietet, zeigt die Trophäenschau des Landesjagdverbandes Schleswig-Holstein eindrucksvoll: Fachkundige Jäger erklären was Stangen, Knospen und Schaufeln über die Lebensweise und Gesundheit unseres Wildes aussagen.

Für den Tierschutz auf der Messe in Neumünster

Ein wichtiges Thema, das nicht nur Jäger und Jägerinnen berührt, ist die Wildtierrettung mit Unterstützung von Drohnen. Die Deutsche Wildtierrettung informiert an ihrem Stand im Forum über ihre Arbeit und Möglichkeiten der Mitwirkung und zudem in einem Workshop am Freitag und Samstag über „Neueste Software zur effizienten Jungwildrettung”. Auch die Seehundjäger des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein sind draußen unterwegs und kümmern sich zum Beispiel um von den Müttern verlassene Jungtiere.

Was neben der Betreuung von Heulern noch alles zu ihrem spannenden Beruf gehört, erfährt man am Stand im Forum der Halle 1. Wer sich für jagdliches Bogenschießen interessiert, sollte sich in Halle 3 am Gemeinschaftsstand von Danmarks Jægerforbund und des Deutschen Bogenjagd Verbandes umschauen und ausprobieren. Wer sich an handgemachten Langbögen, Pfeilen und Köcher erfreut, ist in Halle 5 bei Bogensport Hegger goldrichtig. Dort dürfen sich auch Kinder im Bogenschießen testen.

OUTDOOR jagd & natur 2026: Programm für Jagdhund-Interessierte

Ohne Jagdgebrauchshunde ist eine wald- und tierschutzgerechte Jagd undenkbar. Schon aus diesem Grund sind die Vierbeiner auf der „OUTDOOR jagd & natur” seit jeher vertreten. 2026 präsentieren sich in Halle 2 gleich 24 Züchter und Vereine und zeigen, was die verschiedenen Hunderassen ausmacht. In diesem Jahr sind Weimaraner, Jagd-Beagle und der Bracken-Club neu dabei. Hundehalter finden an verschiedenen Ständen zusätzlich Zubehör wie Leinen, Decken, Hunde-GPS- Ortungsgeräte, Halsbänder und Schutzwesten.

Dass Jäger und Angler Messer brauchen, um ihre Passion vernünftig auszuüben, sollte selbstverständlich sein. Fàlki Knives produziert hochwertige Carbon-Messer und zeigt deren Herstellung auf dem Außengelände live vor Ort. Heimische Gehölzer wie Rotbuche, Erle oder Weißdornbüsche wechseln auf der Landespflanzenbörse des LJV Schleswig-Holstein gegen eine kleine Spende den Besitzer. Das Geld wird anschließend in regionale Umweltprojekte reinvestiert. Vorbestellungen bis zum 6. April über: www.ljv-sh.de

Und darauf dürfen Sie sich auch freuen

Erstmalig sind auch der Landesjagd- & Naturschutzverband Hamburg mit einem Stand im Forum vertreten sowie der Anglerverband Hamburg in Halle 4. Outdoorfreunde finden in Halle 5 und auf dem Außengelände Camper, Vans und Wohnmobile. Moderne E-Bikes und Geländewagen laden zu einer Spritztour auf dem Offroad-Fahrparcours ein. Am Wasserbecken lassen sich Kanus und Kajaks testen. Pfadfinder, der Landesverband der Imker, Event Nature, der Erlebniswald Trappenkamp und der Steinzeitpark Dithmarschen informieren über Naturbildung und Naturpädagogik. Die Grill-Teams der NordGrill brutzeln nicht nur um die Wette und um die schleswig-holsteinische Grillmeisterschaft, sondern haben für Besucher viele Tipps und Tricks im Gepäck. Am Freitag heißt es ab 17 Uhr im HCC SH „Licht aus, Film ab”, dann präsentiert die GREEN SCREEN-Tour 2026 herausragende Naturfilme des internationalen Wettbewerbs – ein Erlebnis für Groß und Klein!

OUTDOOR jagd & natur 2026 : Daten und Fakten zur Messe in Neumünster

Die Messe findet vom 17. bis 19. April 2026 statt und ist täglich von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet.

Online-Tickets kosten:

€ 10,00, Tickets an der Tageskasse

€ 12,00 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Mitglieder der Landesjagdverbände Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen sowie des Deutschen Angelfischerverbandes, Danmarks Jægerforbund und der German Barbecue Association erhalten gegen Vorlage ihres Mitgliedsausweises eine Freikarte.

Tickets für die Green Screen-Tour am 17. April 2026 sind bereits im Vorverkauf online erhältlich oder an der Messekasse/Film-Abendkasse.

Kombi-Ticket (Filmvorführung + Messebesuch):

€ 16,00 (Erwachsene),

€ 14,00 (Schüler, Studenten, Senioren).

Tickets können Sie hier erwerben.