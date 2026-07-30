Der Fußballplatz des TSV Moorburg bleibt wegen massiver Schäden weiterhin gesperrt. Nachdem zunächst Maulwürfe den Rasen beschädigt hatten, wühlten in den vergangenen Wochen auch Wildschweine die Spielfläche großflächig um.

In Hamburg haben Wildschweine des Fußballplatz des TSV Moorburg verwüstet. Eigentlich ist der Platz wegen der Vorbereitung auf die kommende Saison nicht für den Spielbetrieb freigegeben. Nach Angaben des Vereins verschärften die Wildschweine die Schäden jedoch erheblich. Zuvor sollen Maulwürfe Schäden angerichtet haben. Zeugen haben gesehen, dass die Schwarzkittel weder vor dem Flutlicht noch vor dem Platzwart Scheu zeigten. Ein Tier lief dem Platzwart sogar hinterher.

Wildschweine verwüsten Fußballplatz in Hamburg: TSV Moorburg muss ohne Platz auskommen

Am Montagabend wurde deshalb der zuständige Stadtjäger hinzugezogen. Er wartete die Dämmerung ab und begab sich an den Rand des Sportplatzes. Als die Wildschweine aus der Deckung traten, gab er einen Schuss ab. Ein Keiler wurde erlegt, zwei weitere Tiere flüchteten.

Der Verein hofft nun, dass die Wildschweine den Sportplatz künftig meiden. Ob dies dauerhaft gelingt, ist jedoch ungewiss. Nach Angaben des TSV Moorburg ruht der Spielbetrieb auf dem beschädigten Rasen bereits seit knapp drei Wochen. Als weitere Schutzmaßnahme soll nun ein Wildschutzzaun installiert werden.