Wildschwein sorgt für Panik in Supermarkt in Pilsen

In Pilsen, einer Stadt im westlichen Tschechien, sorgte ein Wildschwein für Schlagzeilen. Das Jungtier hatte sich in einem Supermarkt verirrt. Dort stürmte es panisch durch die Gänge. Erst die Polizei konnte das Tier stoppen.

Wildschwein sorgt für Chaos in Supermarkt: Polizei muss zur Hilfe kommen

Eigentlich ist die Stadt Pilsen in Deutschland größtenteils wegen des Pilsner Bieres bekannt. Nun sorgte ein Wildschwein dafür, dass Pilsen in den Schlagzeilen auftaucht. Denn der Frischling sorgte vor etwa drei Wochen in einem Supermarkt der Stadt für große Panik. Das junge Tier verirrte sich in das Geschäft, wo es in den Gängen umhertobte und dort den Kunden Angst bereitete. Dem Frischling gelang es nicht, selbstständig wieder aus dem Supermarkt zu entkommen. Daher sah der Sicherheitsdienst des Ladens sich gezwungen, die Polizei hinzuzurufen.

Polizei kann Frischling unversehrt aus Supermarkt befreien

Der Polizei gelang es schlussendlich, das Wildschwein mit speziellen Werkzeug einzufangen. Sie konnten das Tier unbeschadet mit aus dem Laden nehmen und es anschließend wieder auf einer Wiese freilassen. Der Frischling konnte dementsprechend unverletzt wieder in die Freiheit zurückkehren.

Die Polizei Pilsen konnte den Einsatz mitfilmen. Sie veröffentlichte die Aufnahmen von dem Wildschwein-Vorfall auf ihrem Youtube Kanal.

Auch interessant