Jagdunfall in Sachsen: Oberbürgermeister verletzt Mann schwer

Bei einem Jagdunfall in Sachsen hat ein Schuss aus der Waffe des Oberbürgermeisters von Brand-Erbisdorf einen 20 Jahre alten Mann schwer verletzt. Der Schuss habe sich versehentlich gelöst, der 20-Jährige kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Jagdunfall in Sachsen: Oberbürgermeister von Brand-Erbisdorf verletzt 20-Jährigen schwer

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Jagdunfall in Sachsen am 1. November 2025 im Ortsteil Langenau. Der Oberbürgermeister von Brand-Erbisdorf (Kreis Mittelsachsen), Martin Antonow (parteilos), soll sich mit einem 20 Jahre alten Mann zur Jagd verabredet haben. Bei dieser Verabredung kam es dann zu dem fatalen Unfall.

Schuss löste sich aus Büchse: Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge soll der 63-jährige Antonow gerade den Ladezustand seiner Waffe kontrolliert haben. Währenddessen löste sich von seinem Hochsitz aus ein Schuss. Die Kugel soll dann den 20 Jahre alten Jagdkameraden getroffen haben. Dieser kam daraufhin mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Gegen den Oberbürgermeister ermittelt die Kriminalpolizei nach dem Jagdunfall in Sachsen nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

„Hat mich traumatisierte“ – Bürgermeister äußert sich zu Jagdunfall

Gegenüber der “Freien Presse” äußerte Antonow sich zu dem Jagdunfall: „Ich war nach dem Unfall zwei Wochen krankgeschrieben. Das Geschehen hat mich traumatisiert.“ Der junge Mann, der von der Kugel getroffen wurde, war demnach ein Freund der Familie. „Ich hoffe auch sehr, dass keine dauerhaften Körperschäden zurückbleiben“, sagte der Oberbürgermeister. Er betont, der Schuss habe sich unabsichtlich aus seiner Buchse gelöst.

„Fehler müssen eine Strafe nach sich ziehen – dazu stehe ich“, sagte er zusätzlich. Seinen Jagdschein und seine Waffenbesitzkarte habe die Polizei nach dem Jagdunfall vorerst eingezogen.

