Gänse am Kemnader See mit Pfeilen verletzt – Polizei ermittelt

Am Kemnader See sind mehrere Kanadagänse mit Pfeilen beschossen und teils schwer verletzt worden. Die Polizei Bochum ermittelt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Kemnader See liegt zwischen Bochum, Hattingen und Witten und gehört zu den Ruhrstauseen. Nach Angaben der Polizei kam es seit Anfang Juni zu gleich mehreren Fälle, bei denen dort verletzte Gänse gefunden wurden. Teilweise steckten sogar noch Pfeile in den Körpern der verletzten oder verendeten Tiere.

Gänse am Kemnader See mit Pfeilen angegriffen

Welche Waffe der Täter bei seinen Angriffen genau verwendete, ist bislang noch unklar. Polizeisprecherin Marcella Nows erklärte, bisher lägen lediglich die Feststellungen zu den verletzten Tieren vor. Hinweise auf Tatverdächtige oder Zeugen gebe es derzeit nicht. Je nach Ausgang der Ermittlungen könne neben dem Tierschutzgesetz auch ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorliegen.

Polizei ermittelt: Wer hat die Kanadagänse angegriffen?

Um die Täter zu finden, haben Tierschutzorganisationen Belohnungen ausgesetzt. Die Polizei Bochum nimmt Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer 0234 909 83 05 entgegen.