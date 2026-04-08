Wolf in NRW gesichtet: Zwei Risse in der Nähe erfasst

In Ennigerloh im Kreis Warendorf (Nordrhein-Westfalen) wurde am Montag (6. April 2026) ein Wolf gesichtet. Fachstellen bestätigen dies – und geben gleichzeitig Entwarnung.

In Ennigerloh, einer Stadt im Kreis Warendorf in Nordrhein-Westfalen, soll am Ostermontag ein Wolf unterwegs gewesen sein. Die Stadt verweist laut Berichterstattung auf Fachstellen. Diese sollen die Sichtung des Raubtiers bereits bestätigt haben. Für die Menschen in der Region gehe von dem Tier keine Gefahr aus.

Wolf in Ennigerloh gesichtet: Zusammenhang mit Rissen in der Nachbarstadt?

Die Sichtung ist allerdings nicht der einzige Vorfall, der am Ostermontag in der Region für Aufruhr sorgte. Ebenfalls wurden auf einem Hof in der Nähe von Oelde, der Nachbarstadt von Ennigerloh, zwei Schafe gerissen. Ob der Wolf, der in Ennigerloh unterwegs war, ebenfalls für die Risse verantwortlich ist, ist unklar, aber naheliegend.

Stadt gibt Entwarnung – mahnt aber zu Vorsicht

Die Stadt Ennigerloh hat sich bereits zu der Sichtung geäußert und gibt Entwarnung. Vermutlich sei der Wolf lediglich auf Durchreise. Man solle den direkten Kontakt mit den Tieren allerdings dennoch meiden. Die Stadt bittet die Bevölkerung um Vorsicht um Umgang mit dem Tier, man solle sich dem Tier weder nähern noch es anfassen oder füttern.

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