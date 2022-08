Sababurg – Hessischer Wolf beißt Jungen

Sababurg – In Hessen wurde jetzt ein Kind von einem Wolf gebissen. Die Eltern des Kindes kündigten an, Anzeige erstatten zu wollen.

Sababurg – Wolf beißt Kind

In Hessen wurde jetzt ein Kind von einem Wolf gebissen. Die Eltern des Kindes kündigten an, Anzeige erstatten zu wollen. Der Angriff ereignete sich im Tierpark Sababurg.

Das Kind war auf einer Klassenfahrt dort. Dabei sollen einige der Kinder Zeugenaussagen zufolge den Wolf geärgert haben, woraufhin dieser zuschnappte und den Elfjährigen verletzte. Jetzt ermittelt die Polizei in der Sache.

Ereignet hat sich der Angriff nach Polizeiangaben bereits am vergangenen Donnerstag. Wie die Polizei Hofgeismar mitteilte, wurde das Kind durch den Wolf an der Fingerkuppe verletzt und per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der Leiter des Tierparks bezieht Stellung

Im Tierpark Sababurg gibt es Warnschilder sowie Elektrozäune. Der Tierparkleiter Uwe Pietsch teilte mit, dass ihm der Vorfall sehr leid tue und er hoffe, dass es glimpflich ausgehe.

Zudem wies er auch darauf hin, dass das Gehege der Wölfe im Tierpark Sababurg zusätzlich mit einem Elektrozaun geschützt sei. Zudem gebe es auch Schilder, die darauf hinweisen nicht durch den Zaun zu greifen.

