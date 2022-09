Olaf Lies – Wolf in Niedersachsen soll scharf bejagt werden

Olaf Lies spricht sich für schärfere Bejagung aus

Mit Blick auf die Wolfsbestände in Niedersachsen wird klar, dass es bereits viertel nach zwölf ist. Die Bevölkerung im ländlichen Raum, insbesondere aber Jäger, Landwirte und Reiter sind durch die Anwesenheit der grauen Räuber einer omnipräsenten Gefahr ausgesetzt, die nicht nur Nutztier, sondern auch Menschen betrifft. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat nun höhere Abschusszahlen ins Spiel gebracht. Konkret äußerte er, dass eine Begrenzung des Bestandes auf 500 Tiere in Niedersachsen denkbar sei. Aus den Reihen der Tierhalter werden Forderungen nach einem aktiven Wolfsmanagement, einer richtigen Bejagung laut.

Weiterer Anstieg trotz Abschuss

Im Rahmen einer Fachtagung in Visselhövede im Landkreis Rotenburg sagte Olaf Lies, dass man den Wolf nicht vermenschlichen dürfe. Trotz eines Abschusses von zehn Prozent würde die Population nach wie vor weiter ansteigen. Seien Maßnahmen des Herdenschutzes nicht geeignet, so müsse konsequent gehandelt werden. Niedersachsen könne nicht mehr als 500 Wölfe vertragen, so der Minister. Die CDU positioniert sich in der Wolfsfrage hingegen deutlich klarer als Umweltminister Olaf Lies dies tat. So forderte der Landtagsabgeordnete Marco Mohrmann nach NDR-Angaben wolfsfreie Zonen. Er verwies darauf, dass man sich die skandinavischen Staaten in Sachen Wolf zum Vorbild nehmen solle, dies sei auch für Niedersachsen praktikabel.

Ausnahmezustand in Niedersachsen

Das Wolfsmonitoring geht nach offiziellen Zahlen nunmehr von rund 44 Rudeln und vier Einzeltieren aus. Zudem wird von etwa 30 Rudeln ausgegangen, die zusammen minimum 63 neue Welpen haben. Allerdings legen jüngste Beobachtungen sowie die massiven Schäden an Nutztierbeständen nahe, dass die Dunkelziffer der vorkommenden Tiere durchaus größer ist.

