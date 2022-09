Polizei erschießt Wolf – Grauhund bei Greifswald getötet

Wolf nach Zusammenstoß mit Auto erschossen

In Mecklenburg-Vorpommern kam es nun erneut zu einem Unfall mit einem Wolf. In der Nähe von Jeeser bei Greifswald kollidierte ein Wolf mit einem Auto. Der Wolf war schwer krank, sodass er von der Polizei erlöst werden musste.

Polizei handelt – Unfall am Sonntagabend

Der Zusammenstoß mit dem Grauhund ereignete sich am Sonntagabend. Die betreffende Autofahrerin erlitt keine Verletzungen. Mit steigenden Wolfsbeständen nimmt auch die Zahl der Risse und Unfälle mit Wölfen in den betroffenen Bundesländern stetig zu. Auch in Mecklenburg-Vorpommern geriet Canis Lupus bereits mehrfach vors Auto. Allerdings war der Norden des Landes bis dato kaum betroffen. In diesem Fall konnte die Polizei den Grauhund erlösen, aber nicht immer ist der kranke Wolf nach einem Unfall auch auffindbar.

Tier aus Rudel bei Greifswald

Der NDR geht davon aus, dass das Tier einem Rudel entstammt, das sich seit einem Jahr in der Gegend um Greifswald niedergelassen hat. Allerdings lässt sich dies noch nicht mit Gewissheit sagen, da die genetische Untersuchung noch läuft. Bekannt ist jedoch, so zitiert der NDR den Wolfsbeobachter Norman Stier, dass das Rudel weitere Welpen bekommen habe, wieviele Tiere es genau sind lasse sich allerdings auch nicht sagen.

