Online-Vortragsreihe – DJV startet kostenloses Angebot

Der Deutsche Jagdverband (DJV) bietet in den kommenden Monaten eine kostenlose Online-Vortragsreihe zu Wildtier-Mensch-Konflikten an.

Von Februar bis April 2022 stellen Experten in einer 3-teiligen Online-Vortragsreihe aktuelles Fachwissen vor.

Am 14. Februar 2022 startet der DJV mit einer 3-teiligen Online-Vortragsreihe rund um Wildtier-Mensch-Konflikte. Daher bildet das Thema „Verhütung und Bewertung von Wildschäden“ den Auftakt, unter anderem mit Dr. Rudi Suchant von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg.

Im März 2022 folgt eine weitere Online-Veranstaltung. Dann wird Professor Niko Balkenhol von der Universität Göttingen Einblicke in neue Forschungsergebnisse zur genetischen Verarmung beim Rotwild durch Verinselung geben. Des Weiteren wird Professor Klaus Hackländer von der Universität für Bodenkultur Wien im April 2022 das Konzept der Wildökologischen Raumplanung erläutern.

Die drei Online-Veranstaltungen der Reihe finden in der Zeit von 15 bis 17 Uhr statt. Im Anschluss an jeweils zwei Fachvorträge können Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Fragen an die Experten richten. Denn Ziel der Online-Vortragsreihe ist es, Fachwissen einem größeren Publikum zugänglich zu machen und Lösungswege für Wildtier-Mensch-Konflikte zu skizzieren. Daher möchte der DJV den Dialog zwischen Wissenschaftlern, politischen Entscheidungsträgern und Praktikern fördern.

Das komplette Programm der Veranstaltung: Vortragsreihe

Ab dem 13. Januar 2022 ist eine hier eine Anmeldung für die Online-Vortragsreihe möglich.

